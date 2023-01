Ziguinchor / Soins, emplois, bourses de sécurité sociale : Les personnes vivant avec un handicap haussent le ton

Les personnes vivant avec un handicap souffrent le martyre dans la région de Ziguinchor. C’est du moins l’avis de Yaya Konté, président de l’association des albinos de la région de Ziguinchor.Face à la presse, ce dernier présente les difficultés dont souffrent les personnes vivant avec un handicap.« Plus de 60.000 personnes vivent avec un handicap dans la région de Ziguinchor et plus de 80 personnes souffrent d’albinisme. Les entreprises, les sociétés et les démembrements de l’État refusent de recruter des personnes vivant avec un handicap, l’accès au financement et surtout les cartes d’égalité des chances sont devenues inutiles à Ziguinchor », fustige le SG de l’union régionale des personnes vivant avec un handicap dans la région de Ziguinchor.