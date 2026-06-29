Révision de la Constitution : Talla Sylla dénonce un « coup d'État parlementaire »

L'ancien maire de Thiès, Talla Sylla, a pris part ce lundi 29 juin 2026 à la manifestation organisée au centre-ville de Dakar par les opposants au projet de révision de la Constitution. Face à la presse, il a vivement critiqué la démarche engagée par les autorités et appelé les manifestants à rester mobilisés.



Selon lui, les initiateurs de la réforme cherchent à imposer une décision que les Sénégalais n'ont jamais acceptée. « Ils veulent imposer aux gens ce que l'on n'a jamais accepté. C'est parce que le peuple s'est battu qu'ils ont accédé au pouvoir. On ne peut pas accepter qu'ils fassent un parti-État dans ce pays, encore moins un homme-État. Personne ne va l'accepter », a-t-il déclaré.



Talla Sylla a fait référence à l'empereur romain Néron pour illustrer ce qu'il considère comme les dérives du pouvoir. « Néron disait : "J'ai fait assassiner ma mère parce que je ne savais plus quoi faire de mes extravagances." Cela ne sera pas accepté au Sénégal », a-t-il affirmé.



L'ancien député a enfin exhorté les manifestants à rester concentrés sur l'objectif de leur mobilisation. « Je voudrais inviter nos amis et nos camarades à se concentrer sur ce qui nous a mobilisés aujourd'hui, c'est-à-dire le refus du coup d'État parlementaire », a conclu Talla Sylla.

