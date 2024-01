Ziguinchor/Marché Saint-Maur : 72 heures sans courant, les commerçants rappellent à la mairie ses obligations

Après plus de soixante-douze heures (72) de coupure d’électricité, c’est une colère noire longtemps contenue que les commerçants du marché Saint- Maur (marché Boucotte) de Ziguinchor ont déversé sur la face de la municipalité de Ziguinchor.



La difficulté d'électricité qui sévit au marché Saint- Maur depuis l'incendie du cinq décembre a mis les commerçants dans tous leurs états.

Fort de ce constat, ils ont tenu à manifester devant la presse tout leur désarroi à l'endroit de la commune de Ziguinchor.



« Suite à l'incendie du 05 décembre, nous avons interpellé la mairie, mais rien. Nous les commerçants, avec nos maigres moyens avons collecté plus d'un million pour résoudre le problème de l'électricité, ce qui s'est avéré insuffisant et cette coupure qui sévit dans notre marché depuis trois (03) jours, n'est pas sans conséquences néfastes consentis en premier par les vendeurs de poulet, viande, poisson qui sous un regard impuissant ont vu leurs produits pourrir ", a regretté Serigne Kassé leur porte-parole du jour.



À cela, ils invitent la mairie à trouver le plus urgemment possible une solution.

"Face à cette mauvaise situation que nous vivons, nous lançons un appel à la mairie de Ziguinchor que nous avons saisis depuis lors, en vain", affirment-ils.