El Malick Ndiaye et Ousmane Sonko reçus par le Khalif des Layène : « Prier pour la paix du Sénégal »

En visite auprès du Khalife général des Layène, El Malick Ndiaye, accompagné du Premier ministre Ousmane Sonko, a placé la rencontre sous le signe de la spiritualité, de la paix et de la responsabilité collective. Face à l’autorité religieuse, il a rappelé la place singulière du Sénégal, pays marqué par un héritage religieux profond transmis par de grands guides spirituels.



Insistant sur le rôle central de la prière, il a souligné que les autorités ne sollicitent rien d’autre que des bénédictions pour préserver la paix, éloigner les divisions et protéger la nation contre les influences négatives.







Dans un discours empreint d’humilité, El Malick Ndiaye a également évoqué les attentes des Sénégalais qui ont placé leur confiance dans l’actuel gouvernement. Il a appelé le Khalife et, à travers lui, les guides religieux, à accompagner l’action publique par des prières en faveur de la stabilité, de la cohésion nationale et de la réussite des engagements pris envers le peuple.

