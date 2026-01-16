146e - Appel des Layène : la communauté serre les rangs et rappelle les règles de bienséance

À l’approche de la 146 ème édition de l’Appel des Layène, la communauté met un accent particulier sur l’accoutrement et le comportement des fidèles, rappelant avec fermeté les chartes qui encadrent ce grand rassemblement religieux.



Dans un souci de respect des lieux de culte et de l’esprit spirituel de l’événement, l’habillement tout en blanc demeure la norme recommandée, symbole de pureté, d’égalité et de recueillement. Les organisateurs insistent sur des tenues sobres, décentes et conformes aux valeurs layène, loin de toute forme d’ostentation.







S’agissant des femmes, les rappels sont clairs : « éviter les poses d’ongles, le greffage excessif, le maquillage voyant et toute apparence jugée contraire à la modestie prônée par la confrérie ». Le voile est également recommandé, non comme une contrainte, mais comme un signe de respect envers le caractère sacré de l’événement. Pour les hommes comme pour les femmes, l’objectif est de privilégier la simplicité et la dignité, afin de préserver l’atmosphère spirituelle qui fait la singularité de l’Appel des Layène.







Au delà de l’habillement, la communauté appelle à une discipline exemplaire dans les comportements. Les contacts inappropriés entre hommes et femmes sont à éviter, tout comme les attitudes jugées contraires aux règles de bienséance dans un espace de prières et de rassemblement religieux. Ces rappels, loin d’être restrictifs, s’inscrivent dans une volonté de protéger l’essence spirituelle de l’Appel, en faisant de Yoff, durant ces deux jours, un lieu de foi, de respect mutuel et de communion, fidèle à l’héritage légué par les guides spirituels de la communauté layène.

