Ziguinchor : Le centre de formation professionnelle pour les métiers de l'hôtellerie et du tourisme réceptionné.

Le ministre de la Formation professionnelle a réceptionné le centre de formation professionnelle pour les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Cet établissement a pour vocation de former les étudiants dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, des secteurs qui tiennent en main l'économie de la région.



Le ministre de la formation professionnelle qui a coupé le ruban ouvrant ainsi provisoirement les portes de ce joyau, a laissé ces mots à l'assistance : " la région naturelle de Casamance a d'énormes potentialités touristiques et hôtelières et la décision du président de la République est d'accompagner le secteur touristique. Il était important sur la demande des acteurs locaux d'avoir un centre de formation de dernière génération comme le président le veut".



D'un coût de plus de 1 milliard de francs CFA, " toutes les commodités y sont pour permettre aux apprenants d'avoir toutes les applications dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme", et le ministre de poursuivre : " c'est avec beaucoup de plaisir que je constate l'avancée des travaux, l'installation des équipements va se faire très prochainement avec les équipes déjà sur place. Le recrutement du personnel et des élèves va ensuite se faire", précise-t-il avant de conclure que " ce centre ne va pas fonctionner comme les autres centres classiques, c'est un centre qui va être géré par le secteur touristique local. Une délégation de service public sera mise en place pour que les professionnels du tourisme puissent le gérer. Chaque département aura son centre de formation. Oussouye reste la priorité car nous avons le foncier qu'il faut dans la commune de Oukout et les travaux vont incessamment démarrer", a dit Dame Diop, ministre de la Formation Professionnelle.