Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba : La coalition Diomaye invite les acteurs à pacifier l'espace universitaire

La Coalition Diomaye Président, dans un communiqué rendu public, a réagi au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), en présentant ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la communauté estudiantine.
Face aux tensions qui secouent actuellement le milieu universitaire, la Coalition Diomaye Président invite le Gouvernement et l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire à œuvrer pour une pacification durable de l’espace universitaire.
Elle appelle également à la mise en place de solutions pérennes afin que les universités sénégalaises redeviennent des lieux d’épanouissement intellectuel, de dialogue et de bien-être pour tous.
