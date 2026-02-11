Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba : La coalition Diomaye invite les acteurs à pacifier l'espace universitaire

Face aux tensions qui secouent actuellement le milieu universitaire, la Coalition Diomaye Président invite le Gouvernement et l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire à œuvrer pour une pacification durable de l’espace universitaire.



Elle appelle également à la mise en place de solutions pérennes afin que les universités sénégalaises redeviennent des lieux d’épanouissement intellectuel, de dialogue et de bien-être pour tous.

