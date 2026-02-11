Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : « Nous devons assumer entièrement la responsabilité... » (Waly Diouf Bodian)

Le Directeur général du Port autonome de Dakar et figure du parti Pastef, Waly Diouf Bodian, a réagi au décès de l’étudiant en deuxième année de Médecine, Abdoulaye Ba, survenu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Dans une publication sur sa page Facebook, le DG du Port estime que le régime doit assumer sa part de responsabilité dans ce drame.



« En tant que régime, nous devons assumer entièrement la responsabilité de la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba. Cette responsabilité est consubstantielle à l’exercice du pouvoir, qui fait peser sur nous la charge de sécuriser tous les Sénégalais, a fortiori dans le cadre de l’intervention des forces de police », a-t-il écrit.



Toutefois, Waly Diouf Bodian souligne que cette responsabilité n’exclut pas la nécessité de faire toute la lumière sur les circonstances du décès et d’appliquer la loi avec rigueur.



« Elle ne préjudicie pas à l’impératif de tirer au clair cet événement condamnable et d’appliquer la justice dans toute sa rigueur », précise-t-il.



Au-delà de l’émotion, il appelle à des mesures concrètes pour éviter que de tels événements ne se reproduisent dans l’espace universitaire.



« Conformément à nos engagements de rupture, il faut veiller à ce que cela ne puisse plus survenir dans l’espace universitaire, temple du savoir et de la liberté », ajoute-t-il.



Le responsable politique conclut en présentant ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la nation.

