Kédougou : Un père de famille poursuivi pour le meurtre de ses deux enfants

Un drame bouleversant s’est produit dans la communauté de Khossanto, département de Saraya (région de Kédougou). Un orpailleur de 28 ans est poursuivi pour le meurtre de ses deux jeunes enfants, âgés de 4 et 9 ans.



Selon les informations rapportées par le journal l'Observateur, l’homme s’était présenté à la gendarmerie pour signaler la disparition de ses fils après des recherches infructueuses. Mais au fil des investigations, des incohérences dans son récit ont conduit les enquêteurs à approfondir leurs vérifications.



À l’issue des auditions, le suspect aurait reconnu les faits. Les corps des deux enfants ont été retrouvés dans un puits de la localité.



D’après les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause aurait agi dans un contexte de conflit familial avec son ex-épouse. Les circonstances exactes des faits restent à éclaircir par l’instruction judiciaire.



Le suspect a été déféré au parquet du tribunal de grande instance de Kédougou et est poursuivi pour assassinat.



Ce drame a suscité une vive émotion dans la localité, où les populations restent profondément marquées par cette tragédie

