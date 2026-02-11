La responsable des femmes de la RV convoquée : Thierno Alassane Sall prend la parole

Madeleine Diousse Mendy, responsable des femmes du parti République des Valeurs, a été convoquée ce mercredi au commissariat central. Selon le président du parti, cette convocation fait suite à son soutien aux étudiants.
Pour Thierno Alassane Sall, l’assistance apportée aux étudiants relève de la solidarité citoyenne et non d’une infraction. « C’est un devoir moral pour chaque Sénégalais. Nous l’assumons pleinement », affirme-t-il sans ambages. Après l’audition de 109 étudiants à la Sûreté urbaine de Dakar, c’est désormais une responsable politique qui est convoquée pour avoir manifesté sa solidarité envers les jeunes interpellés.
