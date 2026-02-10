UCAD endeuillée / Les anciens sous-préfets appellent à la concertation après la mort d’un étudiant

Un climat de tension a de nouveau frappé l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). À la suite d’affrontements entre étudiants et forces de l’ordre, un étudiant en médecine, Abdoulaye Bâ, a perdu la vie. Sa disparition suscite une vive émotion au sein de la communauté universitaire et au-delà.



Dans une déclaration signée par son président Bafodé Kallo, l’ONG « Pour la Promotion du développement territorial et de la Protection des droits humains » a présenté ses condoléances émues à la famille du défunt et à l’ensemble des étudiants. L’organisation appelle à une concertation entre les différents acteurs afin d’apaiser durablement le climat au sein de l’université.

Ce drame relance les interrogations sur la gestion des tensions récurrentes dans les campus sénégalais et met en lumière l’urgence d’un dialogue inclusif pour prévenir de nouvelles tragédies.