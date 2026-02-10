UCAD endeuillée / Les anciens sous-préfets appellent à la concertation après la mort d’un étudiant

Un climat de tension a de nouveau frappé l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). À la suite d’affrontements entre étudiants et forces de l’ordre, un étudiant en médecine, Abdoulaye Bâ, a perdu la vie. Sa disparition suscite une vive émotion au sein de la communauté universitaire et au-delà.
Dans une déclaration signée par son président Bafodé Kallo, l’ONG « Pour la Promotion du développement territorial et de la Protection des droits humains » a présenté ses condoléances émues à la famille du défunt et à l’ensemble des étudiants. L’organisation appelle à une concertation entre les différents acteurs afin d’apaiser durablement le climat au sein de l’université.
Ce drame relance les interrogations sur la gestion des tensions récurrentes dans les campus sénégalais et met en lumière l’urgence d’un dialogue inclusif pour prévenir de nouvelles tragédies.
Dans une déclaration signée par son président Bafodé Kallo, l’ONG « Pour la Promotion du développement territorial et de la Protection des droits humains » a présenté ses condoléances émues à la famille du défunt et à l’ensemble des étudiants. L’organisation appelle à une concertation entre les différents acteurs afin d’apaiser durablement le climat au sein de l’université.
Ce drame relance les interrogations sur la gestion des tensions récurrentes dans les campus sénégalais et met en lumière l’urgence d’un dialogue inclusif pour prévenir de nouvelles tragédies.
Autres articles
-
KOLDA : Accueil du trophy tour dans une ferveur sportive…
-
Intégration de la planification familiale post-partum à la santé maternelle néonatale infantile : Des réflexions engagées pour un passage à grande échelle pour l’atteinte des ODD
-
Crise universitaire : le mouvement " Thiès Ca Kanam" exprime sa profonde préoccupation et appelle à des solutions structurelles durables
-
Décès d’Abdoulaye Ba à l'Ucad : Le ministre Birame Diop appelle au calme, à l’apaisement et au dépassement
-
« Répression inqualifiable » et « déclarations catastrophiques » : Abdoulaye Vilane exige des comptes à l’État