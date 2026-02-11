Trafic de drogue : la BRS de Dakar saisit 59 kg de chanvre indien à la Médina

La Brigade régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar a procédé, le 30 janvier dernier, à une importante saisie de drogue dans le quartier de la Médina. Au total, 59 kilogrammes de chanvre indien ont été interceptés dans le cadre d’une opération baptisée « Djolof 26 ».



Selon les informations rapportées, deux individus ont été arrêtés : il s’agit de Moustapha Sow (48 ans), domicilié à la Médina, et d’Amadou Diouldé Diallo (43 ans), marchand ambulant également établi dans le quartier.



L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’acheminement imminent d’une importante quantité de chanvre indien en provenance de Ndioum, à destination de Dakar, précisément à la Médina.



Un dispositif de surveillance a été mis en place par les éléments de la BRS, qui ont suivi la progression des colis jusqu’au lieu de la transaction. Informés de l’arrivée du véhicule, les destinataires auraient réceptionné la marchandise avant de tenter de la dissimuler dans une maison. Les forces de l’ordre sont intervenues rapidement pour procéder à leur interpellation.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien. Ils sont également poursuivis pour complicité de trafic et blanchiment de capitaux.

