Décès d’Abdoulaye Ba à l'Ucad : Le ministre Birame Diop appelle au calme, à l’apaisement et au dépassement


Le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a lancé un appel solennel au calme et à l’apaisement, dans un contexte marqué par de fortes tensions, suite au décès de l’étudiant en Médecine Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Lors de sa prise de parole, le ministre a insisté sur la nécessité d’un dialogue responsable entre toutes les parties concernées.
« Il est essentiel que toutes les parties prenantes s’écoutent mutuellement, en plaçant l’intérêt supérieur du Sénégal au-dessus de toute considération », a-t-il déclaré.

Le ministre Birame Diop a rappelé les fondements du vivre-ensemble sénégalais, soulignant que le pays s’est toujours distingué par sa culture du dialogue et de la solidarité. « Notre pays est reconnu comme une nation de dialogue et de solidarité. C’est cette culture qui a permis au Sénégal de préserver sa stabilité et de maintenir une réputation honorable sur la scène internationale », a-t-il ajouté.

Évoquant le drame survenu au campus universitaire, le ministre des Forces armées a tenu à rappeler les valeurs de dépassement et de compréhension qui ont toujours guidé la société sénégalaise. « Le Sénégal est une grande famille au sein de laquelle ses membres ont toujours su faire preuve de dépassement et de compréhension pour vivre ensemble dans une harmonie durable », a-t-il soutenu.

Enfin, le général Birame Diop, ministre des Forces Armées a insisté sur la responsabilité collective dans la préservation de la paix sociale. « Cette stabilité est précieuse et doit être préservée. Chacun, à son niveau, a la responsabilité d’y veiller », a-t-il conclu.

Mardi 10 Février 2026
