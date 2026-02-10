Violences à l’université : Le FDR exige que toutes les responsabilités soient situées





Face à ce drame, le mouvement politique exige que « toutes les responsabilités soient situées » et condamne l’intervention des forces de défense et de sécurité dans les universités. Le FDR annonce une mobilisation massive pour le 16 février à l’Assemblée nationale, marquant le début d’une série d’actions populaires visant à « restaurer la justice et rectifier la trajectoire du pays ».







« L’heure n’est plus à l’observation ou à la dénonciation : elle est à la résistance concrète », proclame le FDR, appelant le peuple sénégalais à se lever comme un seul homme face à ce qu’il considère comme l’une des périodes les plus sombres de l’histoire du pays.

