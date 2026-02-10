Violences à l’université : Le FDR exige que toutes les responsabilités soient situées

La mort de l’étudiant en médecine Abdoulaye Ba lors des violences hier à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar marque un tournant tragique dans la crise estudiantine sénégalaise et fait réagir les sensibilités et organisations au Sénégal. Le FDR, lors d’un point de presse ce mardi, a qualifié cette mort « d’ inacceptable » et dénonce une « violence impardonnable » exercée sur des étudiants dont le seul tort était de réclamer le paiement de leurs bourses pour pouvoir étudier dans des conditions minimales.
Face à ce drame, le mouvement politique exige que « toutes les responsabilités soient situées » et condamne l’intervention des forces de défense et de sécurité dans les universités. Le FDR annonce une mobilisation massive pour le 16 février à l’Assemblée nationale, marquant le début d’une série d’actions populaires visant à « restaurer la justice et rectifier la trajectoire du pays ».
« L’heure n’est plus à l’observation ou à la dénonciation : elle est à la résistance concrète », proclame le FDR, appelant le peuple sénégalais à se lever comme un seul homme face à ce qu’il considère comme l’une des périodes les plus sombres de l’histoire du pays.
