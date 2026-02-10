Crise universitaire : le mouvement " Thiès Ca Kanam" exprime sa profonde préoccupation et appelle à des solutions structurelles durables


Crise universitaire : le mouvement " Thiès Ca Kanam" exprime sa profonde préoccupation et appelle à des solutions structurelles durables
Dans un communiqué transmis à rédaction de Dakaractu Thiès, le mouvement Thiès Ca Kanam, face à la crise persistante qui secoue le système universitaire national, 
a exprimé " sa profonde préoccupation face à la récurrence des tensions qui perturbent gravement le fonctionnement normal des universités et compromettent l’avenir académique, professionnel et social des étudiants. En effet, l’université constitue un pilier stratégique du développement national, en ce qu’elle assure la formation des ressources humaines, la production du savoir et le renforcement de la cohésion sociale. Or, les crises cycliques qui affectent l’enseignement supérieur fragilisent non seulement les parcours universitaires des étudiants, mais portent également atteinte à la stabilité sociale et aux perspectives de développement du pays".
 
Dans ce contexte préoccupant, le mouvement Thiès Ca Kanam, par la voix de son Président, Pape Doumbia, a lancé un appel solennel à l’apaisement, à la retenue et au sens élevé des responsabilités à l’endroit de l’ensemble des acteurs concernés, notamment les autorités publiques, les administrations universitaires, les organisations syndicales, les personnels enseignants et les étudiants. " À ce titre, le mouvement considère que seule l’instauration d’un dialogue sincère, inclusif et permanent permettra de dépasser les logiques de confrontation, de prévenir les tensions récurrentes et de restaurer un climat serein indispensable à la continuité des enseignements, au bon déroulement de la recherche et à l’innovation académique.
Par ailleurs, le mouvement constate que les réponses ponctuelles, conjoncturelles et souvent improvisées apportées jusqu’à présent ont montré leurs limites. Dès lors, la crise actuelle met en lumière des dysfonctionnements structurels profonds qui appellent des réformes ambitieuses, cohérentes et durables".
 
Ainsi, " il devient nécessaire de renforcer et de moderniser les infrastructures universitaires afin de répondre à la croissance des effectifs, d’améliorer la gouvernance et la gestion administrative pour plus d’efficacité et de transparence, et de revaloriser les conditions de vie et d’études des étudiants afin de garantir un environnement académique digne et propice à la réussite. De plus, une planification rigoureuse des effectifs et des offres de formation s’impose, tout comme la mise en place d’un financement suffisant, stable et soutenable de l’enseignement supérieur. De surcroît, pour le mouvement Thiès Ça Kanam, investir durablement dans l’université revient à investir dans la jeunesse, la stabilité sociale, la compétitivité économique et la souveraineté intellectuelle de la Nation. À cet égard, l’enseignement supérieur doit être érigé en priorité stratégique nationale et ne saurait être traité comme une simple variable d’ajustement budgétaire", a-t-on ajouté.
 
Enfin, le mouvement Thiès Ca Kanam appelle l’État à engager, sans délai, des solutions structurelles courageuses, concertées et pérennes, afin de garantir la stabilité du système universitaire et de préserver l’université en tant qu’espace de savoir, de dialogue, de citoyenneté et de développement au service de la Nation et des générations futures...
Autres articles
Mardi 10 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
KOLDA ‎ : Accueil du trophy tour dans une ferveur sportive…

KOLDA ‎ : Accueil du trophy tour dans une ferveur sportive… - 10/02/2026

Intégration de la planification familiale post-partum à la santé maternelle néonatale infantile : Des réflexions engagées pour un passage à grande échelle pour l’atteinte des ODD

Intégration de la planification familiale post-partum à la santé maternelle néonatale infantile : Des réflexions engagées pour un passage à grande échelle pour l’atteinte des ODD - 10/02/2026

Décès d’Abdoulaye Ba à l'Ucad : Le ministre Birame Diop appelle au calme, à l’apaisement et au dépassement

Décès d’Abdoulaye Ba à l'Ucad : Le ministre Birame Diop appelle au calme, à l’apaisement et au dépassement - 10/02/2026

UCAD endeuillée / Les anciens sous-préfets appellent à la concertation après la mort d’un étudiant

UCAD endeuillée / Les anciens sous-préfets appellent à la concertation après la mort d’un étudiant - 10/02/2026

« Répression inqualifiable » et « déclarations catastrophiques » : Abdoulaye Vilane exige des comptes à l’État

« Répression inqualifiable » et « déclarations catastrophiques » : Abdoulaye Vilane exige des comptes à l’État - 10/02/2026

« Irresponsabilité, échec et fuite en avant » : Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et alerte sur la crise universitaire

« Irresponsabilité, échec et fuite en avant » : Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et alerte sur la crise universitaire - 10/02/2026

Nouvel An chinois : l’ambassade de Chine au Sénégal célèbre l’entrée dans l’année du Cheval à Dakar

Nouvel An chinois : l’ambassade de Chine au Sénégal célèbre l’entrée dans l’année du Cheval à Dakar - 10/02/2026

Décès d’Abdoulaye Ba : le SAES dénonce une violence policière « disproportionnée » et prend l’État pour responsable

Décès d’Abdoulaye Ba : le SAES dénonce une violence policière « disproportionnée » et prend l’État pour responsable - 10/02/2026

Quand la technologie renforce la confiance : Yango introduit la validation par code PIN

Quand la technologie renforce la confiance : Yango introduit la validation par code PIN - 10/02/2026

Guinée: tirs nourris et accès bloqués près de la prison centrale de Conakry

Guinée: tirs nourris et accès bloqués près de la prison centrale de Conakry - 10/02/2026

Mort d’Abdoulaye Bâ à l’UCAD : Cinq ONG exigent une enquête indépendante

Mort d’Abdoulaye Bâ à l’UCAD : Cinq ONG exigent une enquête indépendante - 10/02/2026

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo et Cie : Des codétenus refusent de partager leurs cellules avec les présumés homosexuels

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo et Cie : Des codétenus refusent de partager leurs cellules avec les présumés homosexuels - 10/02/2026

Violences à l’université : Le FDR exige que toutes les responsabilités soient situées

Violences à l’université : Le FDR exige que toutes les responsabilités soient situées - 10/02/2026

UGB : la CESL décrète un mois de non-paiement de chambre et pose ses revendications

UGB : la CESL décrète un mois de non-paiement de chambre et pose ses revendications - 10/02/2026

UCAD: L’Amicale de FMPO convoque la presse après la mort d’Abdoulaye Bâ

UCAD: L’Amicale de FMPO convoque la presse après la mort d’Abdoulaye Bâ - 10/02/2026

Thiès: la CAE de l'UIDT décréte une cessation de toute activité pédagogique ce mardi 10 février 2026

Thiès: la CAE de l'UIDT décréte une cessation de toute activité pédagogique ce mardi 10 février 2026 - 10/02/2026

Mort d’Abdoulaye Bâ : l’Amicale de (FMPO) met en cause Diomaye, Sonko, trois autres ministres et promet la lumière sur cette affaire

Mort d’Abdoulaye Bâ : l’Amicale de (FMPO) met en cause Diomaye, Sonko, trois autres ministres et promet la lumière sur cette affaire - 10/02/2026

23e Congrès de l’AAEA : Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une gouvernance de l’eau au-delà de 2030

23e Congrès de l’AAEA : Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une gouvernance de l’eau au-delà de 2030 - 10/02/2026

Violences à l’UCAD : le SAES condamne et exige le retrait des forces de l’ordre

Violences à l’UCAD : le SAES condamne et exige le retrait des forces de l’ordre - 10/02/2026

Violences à l’UCAD : le PIT-Sénégal dénonce une répression « inadmissible » et appelle au dialogue

Violences à l’UCAD : le PIT-Sénégal dénonce une répression « inadmissible » et appelle au dialogue - 10/02/2026

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’UCAD : le Gouvernement annonce un point de presse à 16h30

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’UCAD : le Gouvernement annonce un point de presse à 16h30 - 10/02/2026

Drame à l’UCAD: Le Parti Alliance pour le Sénégal interpelle l’État, exige la vérité et appelle à l’apaisement

Drame à l’UCAD: Le Parti Alliance pour le Sénégal interpelle l’État, exige la vérité et appelle à l’apaisement - 10/02/2026

Tragédie à l’UCAD : Le gouvernement appelle au calme après le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba

Tragédie à l’UCAD : Le gouvernement appelle au calme après le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba - 10/02/2026

UCAD- Barthélémy Dias aux étudiants:

UCAD- Barthélémy Dias aux étudiants: " Vous avez la responsabilité de résister". - 09/02/2026

Décès d’un étudiant à l’UCAD, l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) condamne fermement les bavures policières et appelle le Gouvernement à apaiser les tensions par un dialogue sincère

Décès d’un étudiant à l’UCAD, l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) condamne fermement les bavures policières et appelle le Gouvernement à apaiser les tensions par un dialogue sincère - 09/02/2026

Mort d’un étudiant à l’UCAD : l’APR exige la démission du ministre de l’Intérieur

Mort d’un étudiant à l’UCAD : l’APR exige la démission du ministre de l’Intérieur - 09/02/2026

Violence à l’UCAD : Khalifa Sall dénonce « l’échec » du régime et réclame le paiement des bourses

Violence à l’UCAD : Khalifa Sall dénonce « l’échec » du régime et réclame le paiement des bourses - 09/02/2026

Décès d'un étudiant à l'UCAD:

Décès d'un étudiant à l'UCAD: " Voilà le visage réel d’un projet funeste que le régime Pastef fait peser sur l’avenir de nos enfants"( Thierno Bocoum). - 09/02/2026

Pourquoi les grèves deviennent fréquentes depuis le départ de Dr Abdoulrahmane Diouf à la tête du MESRI ? ( Par Abdou Kane )

Pourquoi les grèves deviennent fréquentes depuis le départ de Dr Abdoulrahmane Diouf à la tête du MESRI ? ( Par Abdou Kane ) - 09/02/2026

UCAD : Des enfants évacués après des tirs de gaz lacrymogènes près de la cité Aline Sitoé Diatta

UCAD : Des enfants évacués après des tirs de gaz lacrymogènes près de la cité Aline Sitoé Diatta - 09/02/2026

RSS Syndication