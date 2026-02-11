Sorties d'inspection avant la Fête du Printemps

Symboles de proximité et de cohésion sociale



Le Nouvel An chinois est une occasion de retrouvailles familiales en Chine. Célébration majeure, c'est une période pendant laquelle les Chinois voyagent pour renouer avec les liens familiaux et prendre des résolutions pour la nouvelle année. Chaque année, à l'approche de la Fête du Printemps, le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC), accomplit un rituel qui consiste à rendre visite à différentes catégories socioprofessionnelles dans une province, région ou municipalité du pays. Cette tradition répond à un principe fondamental du PCC qui est de mettre le peuple au centre des priorités. Au cours de ces visites chargées d'émotions, le président chinois s'imprègne directement du quotidien de ses compatriotes, exprime sa solidarité à ceux qui ont été victimes de catastrophes comme les inondations, les glissements de terrain et autres. Ces sorties d'inspection sur le terrain offrent par ailleurs l'occasion au président de rappeler les exigences de la modernisation chinoise, l'importance de la valorisation culturelle et la nécessité de préserver l'histoire multimillénaire de la Chine. Moment de formulation de vœux, les sorties de terrain avant la Fête du Printemps de Xi Jinping sont aussi mises à profit pour célébrer la Chine multiethnique et sa cohésion sociale.





À quelques jours du Nouvel An chinois 2026, l'année du Cheval, le secrétaire général Xi Jinping a choisi Beijing, la capitale, pour sa visite d'inspection annuelle. Dans la matinée du 10 février, il s'est rendu successivement à la cantine pour parents du quartier de Xinjiekou, aux appartements pour personnes âgées et dans la zone commerciale du temple Longfu. Sur place, il a pu apprécier les efforts locaux visant à fournir des services publics et des soins pratiques aux personnes âgées, à améliorer l'approvisionnement des marchés festifs et à développer des quartiers urbains distinctifs au caractère dynamique. Échanges chaleureux avec des cadres aux échelons de base du PCC et des habitants et vœux de bonheur et de prospérité ont ponctué ces échanges.





Depuis 2020 jusqu'à nos jours, Xi Jinping a effectué des sorties d'inpection dans la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine, le Shanxi et la municipalité de Tianjin dans le nord et dans le Liaoning, dans le nord-est. Chaque déplacement a constitué un moment de contact direct avec les habitants locaux. Dans le Yunnan en 2020, par exemple, il s'était déplacé dans un village de l'ethnie wa du bourg de Qingshui dans la ville de Tengchong. Durant son séjour dans cette localité, le président chinois avait pu constater de plus près les initiatives en matière de lutte contre la pauvreté et le changement qualitatif des conditions de vie des habitants. Des échanges de proximité avaient ponctué son déplacement, qui a littéralement transfiguré l'atmosphère précédant la Fête du Printemps.





Dans la province du Shanxi en 2022, il s'était déplacé dans un village de la province ravagé par une inondation. Sur place, il avait inspecté le travail de réinstallation des habitants après la catastrophe et les travaux agricoles de l'automne et de l'hiver. Au passage, il avait encouragé les efforts de consolidation des réalisations de la réduction de la pauvreté et de la promotion de la revitalisation rurale.





Appartenance à une seule nation





En 2023, c'est par liaison vidéo que le président chinois s'était adressé à la fois à des travailleurs médicaux d'un hôpital, à des personnes âgées d'un établissement de bien-être social, à des employés d'un champ pétrolifère, à des voyageurs et des employés d'une gare ferroviaire à grande vitesse, à des vendeurs et des clients d'un marché de gros, et à des personnes d'un village de minorité ethnique. Dans son message de Nouvel An à ses concitoyens, il avait salué les efforts de chacun et rappelé le sentiment d'appartenance à une seule nation.





La municipalité de Tianjin avait accueilli la visite d'inspection avant la Fête du Printemps du président Xi Jiniping en 2024. Il avait visité plusieurs endroits et échangé avec plusieurs catégories socioprofessionnelles, dans le village de Diliubu du bourg de Xinkou, dans l'arrondissement de Xiqing. De la fin juillet jusqu'au début août en 2023, des précipitations extrêmes dans le nord de la Chine avaient provoqué une inondation catastrophique dans le bassin de la rivière Haihe avec une grande partie de la zone tampon de Dongdian à Tianjin inondée. Xi Jinping avait écouté sur place la présentation sur les dégâts dans toute la municipalité et surtout dans l'arrondissement de Xiqing. Dans la rue de la culture ancienne de Tianjin, Xi Jinping avait pris le pouls de l'ambiance festive, visité les boutiques de marques locales telles que Ttorsade de Guifaxiang 18ᵉ rue, nougat de Zhang, figurines d'argile de terre cuite de la famille Zhang, estampes de Nouvel An du bourg Yangliuqing et d'autres ateliers. Le président avait souligné l'importance de valoriser le patrimoine culturel, notamment les quartiers historiques et culturels pour faire briller Tianjin dans la construction des métropoles modernes. En visitant le Mémorial de la bataille de Pingjin, Xi Jinping avait exhorté à la préservation de l'histoire et à s'inspirer des leçons de la guerre révolutionnaire chinoise pour affronter l'avenir. Par ailleurs, il avait encouragé les initiatives de modernisation à la chinoise. Selon lui, Tianjin, en tant que base nationale de R&D dans le domaine de la fabrication de pointe, devrait pleinement tirer parti de ses avantages tels que les riches ressources scientifiques et éducatives, et s'efforcer d'être le premier et de bien agir dans le développement de nouvelles forces productives.





Lors de sa tournée d'inspection à Shenyang en 2025, capitale de la province du Liaoning, il s'était entretenu avec les habitants pour en apprendre davantage sur leurs conditions de vie. En visitant un marché, il avait interagi avec des enfants en leur signifiant qu'ils incarnaient l'espoir de la nation chinoise.



