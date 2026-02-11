Sorties d'inspection avant la Fête du Printemps


Sorties d'inspection avant la Fête du Printemps

Symboles de proximité et de cohésion sociale

Le Nouvel An chinois est une occasion de retrouvailles familiales en Chine. Célébration majeure, c'est une période pendant laquelle les Chinois voyagent pour renouer avec les liens familiaux et prendre des résolutions pour la nouvelle année. Chaque année, à l'approche de la Fête du Printemps, le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC), accomplit un rituel qui consiste à rendre visite à différentes catégories socioprofessionnelles dans une province, région ou municipalité du pays. Cette tradition répond à un principe fondamental du PCC qui est de mettre le peuple au centre des priorités. Au cours de ces visites chargées d'émotions, le président chinois s'imprègne directement du quotidien de ses compatriotes, exprime sa solidarité à ceux qui ont été victimes de catastrophes comme les inondations, les glissements de terrain et autres. Ces sorties d'inspection sur le terrain offrent par ailleurs l'occasion au président de rappeler les exigences de la modernisation chinoise, l'importance de la valorisation culturelle et la nécessité de préserver l'histoire multimillénaire de la Chine. Moment de formulation de vœux, les sorties de terrain avant la Fête du Printemps de Xi Jinping sont aussi mises à profit pour célébrer la Chine multiethnique et sa cohésion sociale.
 

À quelques jours du Nouvel An chinois 2026, l'année du Cheval, le secrétaire général Xi Jinping a choisi Beijing, la capitale, pour sa visite d'inspection annuelle. Dans la matinée du 10 février, il s'est rendu successivement à la cantine pour parents du quartier de Xinjiekou, aux appartements pour personnes âgées et dans la zone commerciale du temple Longfu. Sur place, il a pu apprécier les efforts locaux visant à fournir des services publics et des soins pratiques aux personnes âgées, à améliorer l'approvisionnement des marchés festifs et à développer des quartiers urbains distinctifs au caractère dynamique. Échanges chaleureux avec des cadres aux échelons de base du PCC et des habitants et vœux de bonheur et de prospérité ont ponctué ces échanges.
 

Depuis 2020 jusqu'à nos jours, Xi Jinping a effectué des sorties d'inpection dans la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine, le Shanxi et la municipalité de Tianjin dans le nord et dans le Liaoning, dans le nord-est. Chaque déplacement a constitué un moment de contact direct avec les habitants locaux. Dans le Yunnan en 2020, par exemple, il s'était déplacé dans un village de l'ethnie wa du bourg de Qingshui dans la ville de Tengchong. Durant son séjour dans cette localité, le président chinois avait pu constater de plus près les initiatives en matière de lutte contre la pauvreté et le changement qualitatif des conditions de vie des habitants. Des échanges de proximité avaient ponctué son déplacement, qui a littéralement transfiguré l'atmosphère précédant la Fête du Printemps.
 

Dans la province du Shanxi en 2022, il s'était déplacé dans un village de la province ravagé par une inondation. Sur place, il avait inspecté le travail de réinstallation des habitants après la catastrophe et les travaux agricoles de l'automne et de l'hiver. Au passage, il avait encouragé les efforts de consolidation des réalisations de la réduction de la pauvreté et de la promotion de la revitalisation rurale.
 

Appartenance à une seule nation
 

En 2023, c'est par liaison vidéo que le président chinois s'était adressé à la fois à des travailleurs médicaux d'un hôpital, à des personnes âgées d'un établissement de bien-être social, à des employés d'un champ pétrolifère, à des voyageurs et des employés d'une gare ferroviaire à grande vitesse, à des vendeurs et des clients d'un marché de gros, et à des personnes d'un village de minorité ethnique. Dans son message de Nouvel An à ses concitoyens, il avait salué les efforts de chacun et rappelé le sentiment d'appartenance à une seule nation.
 

La municipalité de Tianjin avait accueilli la visite d'inspection avant la Fête du Printemps du président Xi Jiniping en 2024. Il avait visité plusieurs endroits et échangé avec plusieurs catégories socioprofessionnelles, dans le village de Diliubu du bourg de Xinkou, dans l'arrondissement de Xiqing. De la fin juillet jusqu'au début août en 2023, des précipitations extrêmes dans le nord de la Chine avaient provoqué une inondation catastrophique dans le bassin de la rivière Haihe avec une grande partie de la zone tampon de Dongdian à Tianjin inondée. Xi Jinping avait écouté sur place la présentation sur les dégâts dans toute la municipalité et surtout dans l'arrondissement de Xiqing. Dans la rue de la culture ancienne de Tianjin, Xi Jinping avait pris le pouls de l'ambiance festive, visité les boutiques de marques locales telles que Ttorsade de Guifaxiang 18ᵉ rue, nougat de Zhang, figurines d'argile de terre cuite de la famille Zhang, estampes de Nouvel An du bourg Yangliuqing et d'autres ateliers. Le président avait souligné l'importance de valoriser le patrimoine culturel, notamment les quartiers historiques et culturels pour faire briller Tianjin dans la construction des métropoles modernes. En visitant le Mémorial de la bataille de Pingjin, Xi Jinping avait exhorté à la préservation de l'histoire et à s'inspirer des leçons de la guerre révolutionnaire chinoise pour affronter l'avenir. Par ailleurs, il avait encouragé les initiatives de modernisation à la chinoise. Selon lui, Tianjin, en tant que base nationale de R&D dans le domaine de la fabrication de pointe, devrait pleinement tirer parti de ses avantages tels que les riches ressources scientifiques et éducatives, et s'efforcer d'être le premier et de bien agir dans le développement de nouvelles forces productives.
 

Lors de sa tournée d'inspection à Shenyang en 2025, capitale de la province du Liaoning, il s'était entretenu avec les habitants pour en apprendre davantage sur leurs conditions de vie. En visitant un marché, il avait interagi avec des enfants en leur signifiant qu'ils incarnaient l'espoir de la nation chinoise.
 

Plus que de simples inspections de routine, les sorties du président Xi Jinping avant la Fête du Printemps témoignent de sa volonté constante d'être au service du peuple et de travailler à son bien-être. Les sorties d'inspection sont un véritable baromètre pour évaluer la réalité du terrain. Par le biais de cette initiative, le président donne l'exemple que le véritable leadership est un engagement permanent au service de la nation, un exercice de proximité régulier. Servir le peuple, c'est aller à sa rencontre, écouter ses préoccupations, l'encourager et lui insuffler le sentiment d'appartenance à une nation unie et forte. En maintenant ce contact avec la base, la gouvernance gagne en crédibilité et l'adhésion s'opère naturellement. À travers sa présence aux côtés de ses compatriotes à une occasion significative de l'année, Xi Jinping met en avant les liens solides qui unissent le peuple chinois dans sa diversité multiethnique et socioprofessionnelle.

Autres articles
Mercredi 11 Février 2026
CGTN



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Gestion de la crise à l'UCAD: « le temps est le meilleur juge… », Daouda Sidibé (NR Kolda)

Gestion de la crise à l'UCAD: « le temps est le meilleur juge… », Daouda Sidibé (NR Kolda) - 11/02/2026

Forum sur l'industrialisation de Thiès, levier de développement : le Plan Notto Diobasse Smart City montré en exemple par la presse locale...

Forum sur l'industrialisation de Thiès, levier de développement : le Plan Notto Diobasse Smart City montré en exemple par la presse locale... - 11/02/2026

Nécrologie: Décès du journaliste de la Rfm, Georges Déthié Diop

Nécrologie: Décès du journaliste de la Rfm, Georges Déthié Diop - 11/02/2026

Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba : La coalition Diomaye invite les acteurs à pacifier l'espace universitaire

Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba : La coalition Diomaye invite les acteurs à pacifier l'espace universitaire - 11/02/2026

UCAD : Vague d’arrestations parmi les délégués d’amicales après les affrontements au campus

UCAD : Vague d’arrestations parmi les délégués d’amicales après les affrontements au campus - 11/02/2026

Mbour : une adolescente devenue muette après un prétendu remède traditionnel fourni par des nigériens

Mbour : une adolescente devenue muette après un prétendu remède traditionnel fourni par des nigériens - 11/02/2026

Kédougou : Un père de famille poursuivi pour le meurtre de ses deux enfants

Kédougou : Un père de famille poursuivi pour le meurtre de ses deux enfants - 11/02/2026

Trafic de drogue : la BRS de Dakar saisit 59 kg de chanvre indien à la Médina

Trafic de drogue : la BRS de Dakar saisit 59 kg de chanvre indien à la Médina - 11/02/2026

Mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ - « Un drame que l’on voyait tous venir »: les reproches de TAS au gouvernement

Mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ - « Un drame que l’on voyait tous venir »: les reproches de TAS au gouvernement - 11/02/2026

KOLDA ‎ : Accueil du trophy tour dans une ferveur sportive…

KOLDA ‎ : Accueil du trophy tour dans une ferveur sportive… - 10/02/2026

Intégration de la planification familiale post-partum à la santé maternelle néonatale infantile : Des réflexions engagées pour un passage à grande échelle pour l’atteinte des ODD

Intégration de la planification familiale post-partum à la santé maternelle néonatale infantile : Des réflexions engagées pour un passage à grande échelle pour l’atteinte des ODD - 10/02/2026

Crise universitaire : le mouvement

Crise universitaire : le mouvement " Thiès Ca Kanam" exprime sa profonde préoccupation et appelle à des solutions structurelles durables - 10/02/2026

Décès d’Abdoulaye Ba à l'Ucad : Le ministre Birame Diop appelle au calme, à l’apaisement et au dépassement

Décès d’Abdoulaye Ba à l'Ucad : Le ministre Birame Diop appelle au calme, à l’apaisement et au dépassement - 10/02/2026

UCAD endeuillée / Les anciens sous-préfets appellent à la concertation après la mort d’un étudiant

UCAD endeuillée / Les anciens sous-préfets appellent à la concertation après la mort d’un étudiant - 10/02/2026

« Répression inqualifiable » et « déclarations catastrophiques » : Abdoulaye Vilane exige des comptes à l’État

« Répression inqualifiable » et « déclarations catastrophiques » : Abdoulaye Vilane exige des comptes à l’État - 10/02/2026

« Irresponsabilité, échec et fuite en avant » : Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et alerte sur la crise universitaire

« Irresponsabilité, échec et fuite en avant » : Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et alerte sur la crise universitaire - 10/02/2026

Nouvel An chinois : l’ambassade de Chine au Sénégal célèbre l’entrée dans l’année du Cheval à Dakar

Nouvel An chinois : l’ambassade de Chine au Sénégal célèbre l’entrée dans l’année du Cheval à Dakar - 10/02/2026

Décès d’Abdoulaye Ba : le SAES dénonce une violence policière « disproportionnée » et prend l’État pour responsable

Décès d’Abdoulaye Ba : le SAES dénonce une violence policière « disproportionnée » et prend l’État pour responsable - 10/02/2026

Quand la technologie renforce la confiance : Yango introduit la validation par code PIN

Quand la technologie renforce la confiance : Yango introduit la validation par code PIN - 10/02/2026

Guinée: tirs nourris et accès bloqués près de la prison centrale de Conakry

Guinée: tirs nourris et accès bloqués près de la prison centrale de Conakry - 10/02/2026

Mort d’Abdoulaye Bâ à l’UCAD : Cinq ONG exigent une enquête indépendante

Mort d’Abdoulaye Bâ à l’UCAD : Cinq ONG exigent une enquête indépendante - 10/02/2026

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo et Cie : Des codétenus refusent de partager leurs cellules avec les présumés homosexuels

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo et Cie : Des codétenus refusent de partager leurs cellules avec les présumés homosexuels - 10/02/2026

Violences à l’université : Le FDR exige que toutes les responsabilités soient situées

Violences à l’université : Le FDR exige que toutes les responsabilités soient situées - 10/02/2026

UGB : la CESL décrète un mois de non-paiement de chambre et pose ses revendications

UGB : la CESL décrète un mois de non-paiement de chambre et pose ses revendications - 10/02/2026

UCAD: L’Amicale de FMPO convoque la presse après la mort d’Abdoulaye Bâ

UCAD: L’Amicale de FMPO convoque la presse après la mort d’Abdoulaye Bâ - 10/02/2026

Thiès: la CAE de l'UIDT décréte une cessation de toute activité pédagogique ce mardi 10 février 2026

Thiès: la CAE de l'UIDT décréte une cessation de toute activité pédagogique ce mardi 10 février 2026 - 10/02/2026

Mort d’Abdoulaye Bâ : l’Amicale de (FMPO) met en cause Diomaye, Sonko, trois autres ministres et promet la lumière sur cette affaire

Mort d’Abdoulaye Bâ : l’Amicale de (FMPO) met en cause Diomaye, Sonko, trois autres ministres et promet la lumière sur cette affaire - 10/02/2026

23e Congrès de l’AAEA : Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une gouvernance de l’eau au-delà de 2030

23e Congrès de l’AAEA : Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une gouvernance de l’eau au-delà de 2030 - 10/02/2026

Violences à l’UCAD : le SAES condamne et exige le retrait des forces de l’ordre

Violences à l’UCAD : le SAES condamne et exige le retrait des forces de l’ordre - 10/02/2026

Violences à l’UCAD : le PIT-Sénégal dénonce une répression « inadmissible » et appelle au dialogue

Violences à l’UCAD : le PIT-Sénégal dénonce une répression « inadmissible » et appelle au dialogue - 10/02/2026

RSS Syndication