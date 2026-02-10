« Irresponsabilité, échec et fuite en avant » : Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et alerte sur la crise universitaire

Lors de la déclaration à la presse du FDR, Abdou Mbow s’est livré à une critique sévère de la gouvernance actuelle, visant directement le Premier ministre Ousmane Sonko. Le responsable politique l’accuse « d'absence de responsabilité » et de chercher des « boucs émissaires », allant jusqu’à imputer au chef du gouvernement la tendance à faire porter les échecs de l’exécutif au président Bassirou Diomaye Faye.







Pour Abdou Mbow, l’opposition est dans son rôle en interpellant le pouvoir, rappelant que « gouverner, c’est assumer » et que l’autorité de l’État ne saurait être diluée ou esquivée face aux difficultés. Abordant la situation tendue dans les universités, Abdou Mbow a exprimé son inquiétude face aux conséquences sociales et humaines de la crise estudiantine, estimant que « toucher aux étudiants, c’est compromettre l’avenir du pays ». Il a appelé à des mesures urgentes et responsables, plaidant pour une prise en charge réelle des problèmes du campus social et universitaire. Annonçant une série de démarches auprès de foyers religieux et de familles spirituelles à travers le pays, le FDR dit vouloir privilégier le dialogue, la responsabilité et la recherche de solutions durables, tout en affirmant sa détermination à poursuivre le combat politique dans le respect des institutions.

