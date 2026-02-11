Forum sur l'industrialisation de Thiès, levier de développement : le Plan Notto Diobasse Smart City montré en exemple par la presse locale...


Forum sur l'industrialisation de Thiès, levier de développement : le Plan Notto Diobasse Smart City montré en exemple par la presse locale...
L'Association de la presse locale (APL) de Thiès, compte organiser ce jeudi 12 février à la promenade des Thiessois, un forum dont le thème sera axé sur "l'industrialisation de Thiès, levier de développement : l'exemple de Notto Diobasse Smart City."
 
Cette initiative entre ainsi dans le cadre d'un vaste programme visant à mettre en lumière le potentiel territorial du département de Thiès, à travers les actions de développement des communes. 
 
Et pour ce présent forum, il s'agira de mettre sous les projecteurs le "Plan Notto Diobasse Smart City" qui a pour objectif de transformer Notto Diobasse en une technopole dynamique et durable, favorisant la sécurisation du foncier, l’innovation, l’emploi et le développement économique, en répondant aux enjeux de modernisation et d’industrialisation du Sénégal, et en s’appuyant sur une stratégie inclusive et durable". En effet, il s'agit d'une initiative qui vise à créer un pôle économique et industriel innovant, développer des infrastructures modernes et éco-responsables, attirer les investisseurs nationaux et internationaux et offrir de nouvelles opportunités d’emploi et de formation aux jeunes.
 
Les grands axes du projet 
 
Il s'agit d'une zone de 332 hectares, divisée en quatre pôles stratégiques : - Un Agroparc : dédié à l’agriculture moderne et à la transformation agroalimentaire. - un Pôle Industriel : Pour le développement de la fabrication locale, notamment les matériaux de construction; - un Pôle Technologique : Accueillant des centres de recherche, des startups et des infrastructures numériques avancées, - un Espace Résidentiel et Commercial : Offrant des logements modernes, des espaces de loisirs et des centres d’affaires.
 
Rappelons que le Conseil municipal, sous la houlette du maire Alioune Sarr, a décidé d'aménager et de sécuriser toute la zone terroir de la commune au profit des populations. Dans la foulée, une initiave majeure a été prise pour l'aménagement de l'arboriculture sur plus de 1.000 hectares. Ainsi, pour lutter contre l'agression des spéculateurs fonciers à l'image de Mbomboye, ce plan sera généralisé au niveau des 67 villages où le foncier sera sécurisé, aménagé, valorisé et développé au profit des populations. 
 
Le forum sera ainsi une occasion de mobiliser les entreprises qui sont basées dans la zone de Notto Diobasse, ainsi que les groupements de femmes qui s'activent dans la transformation des produits (des femmes de Diobasse et quelques groupements de femmes à Thiès). L'administration territoriale, les maires du département, les services déconcentrés, les notables, les représentants de l'ensemble des secteurs d'activités, les écoles de formation professionnelle, entre autres, seront tous conviés à cet important rendez-vous...


Mercredi 11 Février 2026
