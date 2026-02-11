Forum sur l'industrialisation de Thiès, levier de développement : le Plan Notto Diobasse Smart City montré en exemple par la presse locale...

L'Association de la presse locale (APL) de Thiès, compte organiser ce jeudi 12 février à la promenade des Thiessois, un forum dont le thème sera axé sur "l'industrialisation de Thiès, levier de développement : l'exemple de Notto Diobasse Smart City."

Cette initiative entre ainsi dans le cadre d'un vaste programme visant à mettre en lumière le potentiel territorial du département de Thiès, à travers les actions de développement des communes.

Et pour ce présent forum, il s'agira de mettre sous les projecteurs le "Plan Notto Diobasse Smart City" qui a pour objectif de transformer Notto Diobasse en une technopole dynamique et durable, favorisant la sécurisation du foncier, l’innovation, l’emploi et le développement économique, en répondant aux enjeux de modernisation et d’industrialisation du Sénégal, et en s’appuyant sur une stratégie inclusive et durable". En effet, il s'agit d'une initiative qui vise à créer un pôle économique et industriel innovant, développer des infrastructures modernes et éco-responsables, attirer les investisseurs nationaux et internationaux et offrir de nouvelles opportunités d’emploi et de formation aux jeunes.