UCAD : Vague d’arrestations parmi les délégués d’amicales après les affrontements au campus


UCAD : Vague d’arrestations parmi les délégués d’amicales après les affrontements au campus

Au lendemain des affrontements survenus le lundi 9 février à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), une vague d’arrestations a été enregistrée au sein des délégués des amicales de facultés.

Ces tensions, qui ont secoué le campus, ont tragiquement occasionné le décès de l’étudiant en deuxième année de Médecine, Abdoulaye Ba.

Dans la matinée du mardi 10 février, le président de l’Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO), Cheikh Atab Sagna, a été interpellé par la Police. Quelques heures plus tard, le président de l’Amicale de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLHS), Demba Ka, a également annoncé son arrestation.

 

Selon certaines sources, une centaine d’étudiants auraient été interpellés au cours des affrontements opposant les forces de l’ordre aux étudiants dans la journée du 9 février, à l’intérieur du campus universitaire. Le collectif des amicales de l'Ucad dans un communiqué a exigé la libération de tous les étudiants détenus au niveau des commissariats. 

Pour l’heure, les autorités n’ont pas encore communiqué officiellement sur le nombre exact d’arrestations ni sur les chefs d’inculpation retenus. La ministre de la justice, Yassine Fall, lors du point de presse tenu hier à la Primature, a annoncé des enquêtes pour faire la lumière sur le décès de l'étudiant, Abdoulaye Ba. 

Autres articles
Mercredi 11 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Gestion de la crise à l'UCAD: « le temps est le meilleur juge… », Daouda Sidibé (NR Kolda)

Gestion de la crise à l'UCAD: « le temps est le meilleur juge… », Daouda Sidibé (NR Kolda) - 11/02/2026

Forum sur l'industrialisation de Thiès, levier de développement : le Plan Notto Diobasse Smart City montré en exemple par la presse locale...

Forum sur l'industrialisation de Thiès, levier de développement : le Plan Notto Diobasse Smart City montré en exemple par la presse locale... - 11/02/2026

Nécrologie: Décès du journaliste de la Rfm, Georges Déthié Diop

Nécrologie: Décès du journaliste de la Rfm, Georges Déthié Diop - 11/02/2026

Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba : La coalition Diomaye invite les acteurs à pacifier l'espace universitaire

Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba : La coalition Diomaye invite les acteurs à pacifier l'espace universitaire - 11/02/2026

Mbour : une adolescente devenue muette après un prétendu remède traditionnel fourni par des nigériens

Mbour : une adolescente devenue muette après un prétendu remède traditionnel fourni par des nigériens - 11/02/2026

Kédougou : Un père de famille poursuivi pour le meurtre de ses deux enfants

Kédougou : Un père de famille poursuivi pour le meurtre de ses deux enfants - 11/02/2026

Trafic de drogue : la BRS de Dakar saisit 59 kg de chanvre indien à la Médina

Trafic de drogue : la BRS de Dakar saisit 59 kg de chanvre indien à la Médina - 11/02/2026

Sorties d'inspection avant la Fête du Printemps

Sorties d'inspection avant la Fête du Printemps - 11/02/2026

Mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ - « Un drame que l’on voyait tous venir »: les reproches de TAS au gouvernement

Mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ - « Un drame que l’on voyait tous venir »: les reproches de TAS au gouvernement - 11/02/2026

KOLDA ‎ : Accueil du trophy tour dans une ferveur sportive…

KOLDA ‎ : Accueil du trophy tour dans une ferveur sportive… - 10/02/2026

Intégration de la planification familiale post-partum à la santé maternelle néonatale infantile : Des réflexions engagées pour un passage à grande échelle pour l’atteinte des ODD

Intégration de la planification familiale post-partum à la santé maternelle néonatale infantile : Des réflexions engagées pour un passage à grande échelle pour l’atteinte des ODD - 10/02/2026

Crise universitaire : le mouvement

Crise universitaire : le mouvement " Thiès Ca Kanam" exprime sa profonde préoccupation et appelle à des solutions structurelles durables - 10/02/2026

Décès d’Abdoulaye Ba à l'Ucad : Le ministre Birame Diop appelle au calme, à l’apaisement et au dépassement

Décès d’Abdoulaye Ba à l'Ucad : Le ministre Birame Diop appelle au calme, à l’apaisement et au dépassement - 10/02/2026

UCAD endeuillée / Les anciens sous-préfets appellent à la concertation après la mort d’un étudiant

UCAD endeuillée / Les anciens sous-préfets appellent à la concertation après la mort d’un étudiant - 10/02/2026

« Répression inqualifiable » et « déclarations catastrophiques » : Abdoulaye Vilane exige des comptes à l’État

« Répression inqualifiable » et « déclarations catastrophiques » : Abdoulaye Vilane exige des comptes à l’État - 10/02/2026

« Irresponsabilité, échec et fuite en avant » : Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et alerte sur la crise universitaire

« Irresponsabilité, échec et fuite en avant » : Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et alerte sur la crise universitaire - 10/02/2026

Nouvel An chinois : l’ambassade de Chine au Sénégal célèbre l’entrée dans l’année du Cheval à Dakar

Nouvel An chinois : l’ambassade de Chine au Sénégal célèbre l’entrée dans l’année du Cheval à Dakar - 10/02/2026

Décès d’Abdoulaye Ba : le SAES dénonce une violence policière « disproportionnée » et prend l’État pour responsable

Décès d’Abdoulaye Ba : le SAES dénonce une violence policière « disproportionnée » et prend l’État pour responsable - 10/02/2026

Quand la technologie renforce la confiance : Yango introduit la validation par code PIN

Quand la technologie renforce la confiance : Yango introduit la validation par code PIN - 10/02/2026

Guinée: tirs nourris et accès bloqués près de la prison centrale de Conakry

Guinée: tirs nourris et accès bloqués près de la prison centrale de Conakry - 10/02/2026

Mort d’Abdoulaye Bâ à l’UCAD : Cinq ONG exigent une enquête indépendante

Mort d’Abdoulaye Bâ à l’UCAD : Cinq ONG exigent une enquête indépendante - 10/02/2026

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo et Cie : Des codétenus refusent de partager leurs cellules avec les présumés homosexuels

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo et Cie : Des codétenus refusent de partager leurs cellules avec les présumés homosexuels - 10/02/2026

Violences à l’université : Le FDR exige que toutes les responsabilités soient situées

Violences à l’université : Le FDR exige que toutes les responsabilités soient situées - 10/02/2026

UGB : la CESL décrète un mois de non-paiement de chambre et pose ses revendications

UGB : la CESL décrète un mois de non-paiement de chambre et pose ses revendications - 10/02/2026

UCAD: L’Amicale de FMPO convoque la presse après la mort d’Abdoulaye Bâ

UCAD: L’Amicale de FMPO convoque la presse après la mort d’Abdoulaye Bâ - 10/02/2026

Thiès: la CAE de l'UIDT décréte une cessation de toute activité pédagogique ce mardi 10 février 2026

Thiès: la CAE de l'UIDT décréte une cessation de toute activité pédagogique ce mardi 10 février 2026 - 10/02/2026

Mort d’Abdoulaye Bâ : l’Amicale de (FMPO) met en cause Diomaye, Sonko, trois autres ministres et promet la lumière sur cette affaire

Mort d’Abdoulaye Bâ : l’Amicale de (FMPO) met en cause Diomaye, Sonko, trois autres ministres et promet la lumière sur cette affaire - 10/02/2026

23e Congrès de l’AAEA : Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une gouvernance de l’eau au-delà de 2030

23e Congrès de l’AAEA : Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une gouvernance de l’eau au-delà de 2030 - 10/02/2026

Violences à l’UCAD : le SAES condamne et exige le retrait des forces de l’ordre

Violences à l’UCAD : le SAES condamne et exige le retrait des forces de l’ordre - 10/02/2026

Violences à l’UCAD : le PIT-Sénégal dénonce une répression « inadmissible » et appelle au dialogue

Violences à l’UCAD : le PIT-Sénégal dénonce une répression « inadmissible » et appelle au dialogue - 10/02/2026

RSS Syndication