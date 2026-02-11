UCAD : Vague d’arrestations parmi les délégués d’amicales après les affrontements au campus

Au lendemain des affrontements survenus le lundi 9 février à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), une vague d’arrestations a été enregistrée au sein des délégués des amicales de facultés.



Ces tensions, qui ont secoué le campus, ont tragiquement occasionné le décès de l’étudiant en deuxième année de Médecine, Abdoulaye Ba.



Dans la matinée du mardi 10 février, le président de l’Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO), Cheikh Atab Sagna, a été interpellé par la Police. Quelques heures plus tard, le président de l’Amicale de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLHS), Demba Ka, a également annoncé son arrestation.

