UCAD : Vague d’arrestations parmi les délégués d’amicales après les affrontements au campus

Au lendemain des affrontements survenus le lundi 9 février à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), une vague d’arrestations a été enregistrée au sein des délégués des amicales de facultés.
Ces tensions, qui ont secoué le campus, ont tragiquement occasionné le décès de l’étudiant en deuxième année de Médecine, Abdoulaye Ba.
Dans la matinée du mardi 10 février, le président de l’Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO), Cheikh Atab Sagna, a été interpellé par la Police. Quelques heures plus tard, le président de l’Amicale de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLHS), Demba Ka, a également annoncé son arrestation.
Selon certaines sources, une centaine d’étudiants auraient été interpellés au cours des affrontements opposant les forces de l’ordre aux étudiants dans la journée du 9 février, à l’intérieur du campus universitaire. Le collectif des amicales de l'Ucad dans un communiqué a exigé la libération de tous les étudiants détenus au niveau des commissariats.
Pour l’heure, les autorités n’ont pas encore communiqué officiellement sur le nombre exact d’arrestations ni sur les chefs d’inculpation retenus. La ministre de la justice, Yassine Fall, lors du point de presse tenu hier à la Primature, a annoncé des enquêtes pour faire la lumière sur le décès de l'étudiant, Abdoulaye Ba.
-
Gestion de la crise à l'UCAD: « le temps est le meilleur juge… », Daouda Sidibé (NR Kolda)
-
Forum sur l'industrialisation de Thiès, levier de développement : le Plan Notto Diobasse Smart City montré en exemple par la presse locale...
-
Nécrologie: Décès du journaliste de la Rfm, Georges Déthié Diop
-
Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba : La coalition Diomaye invite les acteurs à pacifier l'espace universitaire
-
Mbour : une adolescente devenue muette après un prétendu remède traditionnel fourni par des nigériens