Mort d’Abdoulaye Bâ à l’UCAD : Cinq ONG exigent une enquête indépendante

Article 19 Sénégal/Afrique de l’Ouest, la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), AfrikaJom Center, la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et Amnesty International Sénégal ont, dans un communiqué diffusé ce mardi, exprimé leur profonde préoccupation face à la persistance des violences dans les universités publiques sénégalaises depuis plusieurs mois.







Ces organisations condamnent l’usage disproportionné de la force par les forces de l’ordre sur le campus de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. L’intervention policière du lundi 9 février 2026 a causé la mort d’Abdoulaye Ba, étudiant en médecine, et fait de nombreux blessés.







Face à ce drame, ces cinq ONG demandent l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale pour faire la lumière sur les circonstances du décès de l’étudiant et traduire les responsables en justice dans le cadre d’un procès équitable. Elles formulent plusieurs exigences notamment le retrait immédiat des forces de sécurité des universités, la libération de tous les étudiants actuellement détenus, et le respect scrupuleux des franchises universitaires telles que prévues par la loi N° 94-79 du 24 novembre 1994.







Les ONG exhortent également l’État à entreprendre des concertations inclusives sur la réforme envisagée concernant l’attribution et le paiement des bourses, l’une des principales sources de tension dans le milieu universitaire.

