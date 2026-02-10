Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo et Cie : Des codétenus refusent de partager leurs cellules avec les présumés homosexuels

Le lanceur d’alerte Idrissa Fall Cissé tire la sonnette d’alarme sur les conditions de détention à la prison de Rebeuss, dans le contexte de l’affaire Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé. La médiatisation du dossier impliquant des personnes présumées homosexuelles et séropositives crée des tensions au sein des établissements pénitentiaires sénégalais. Selon Idrissa Fall Cissé, des cas de rejet et de discrimination sont signalés à la prison de Rebeuss, où certains détenus refusent catégoriquement de partager leurs cellules avec les prévenus concernés.







« Des détenus refusent de partager les cellules avec eux - elles », alerte Fall Cissé, qui appelle le ministère de la Justice à réagir rapidement. Selon lui, l’administration pénitentiaire devrait envisager l’aménagement de locaux spécifiques pour ces cas particuliers, afin d’éviter toute situation explosive. La forte mobilisation populaire autour de cette affaire complique davantage la gestion quotidienne dans les maisons d’arrêt. Le lanceur d’alerte anticipe également sur les difficultés dans l’application des procédures standards. Les gardes ne prendront aucun risque concernant les formalités d’usage : fouille, vérification, coiffure et autres.







Des problèmes structurels non résolus







Cette nouvelle problématique vient s’ajouter à d’autres défis persistants dans le système carcéral sénégalais. Fall Cissé rappelle que la question des détenus souffrant de troubles mentaux n’a toujours pas trouvé de solution, malgré les engagements pris par le ministre de la Justice lors de sa visite à Rebeuss en octobre dernier. « Y ajouter d’autres personnes arrêtées pour l’orientation sexuelle ou à l’état de santé préoccupant risque de rendre plus complexe la situation dans les prisons », prévient-il.

