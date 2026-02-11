Sous la pression des États-Unis, Zelensky prévoit des élections pour le mois de mai


Sous la pression des États-Unis, Zelensky prévoit des élections pour le mois de mai
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit d’annoncer prochainement l’organisation d’une élection présidentielle, de même que d’un référendum. Ces scrutins pourraient se dérouler au cours du mois de mai, selon des informations communiquées par des responsables ukrainiens et européens au Financial Times.

La semaine dernière, Reuters avait déjà indiqué que des négociateurs ukrainiens et américains avaient discuté de l’organisation d’un référendum, destiné à soumettre un potentiel accord de paix au vote des citoyens ukrainiens.

L’Ukraine aurait déjà commencé à planifier une élection présidentielle, sous la pression américaine, qui pourrait être combinée avec ce référendum sur un futur accord de paix avec la Russie, ajoute le Financial Times.
 

Mercredi 11 Février 2026
7sur7.be



