Nouvel An chinois : l’ambassade de Chine au Sénégal célèbre l’entrée dans l’année du Cheval à Dakar

L’ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal a célébré, ce lundi 9 février, le Nouvel An chinois, lors d’une soirée culturelle organisée à Dakar, marquant l’entrée progressive dans l’année du Cheval de Feu.



La cérémonie s’est déroulée en présence du Secrétaire d’État, chargé des Sénégalais de l'Exterieur, Amadou Chérif Diouf, accompagné du directeur de la Communication, Habibou Dia, et de son adjoint Moustapha Diouf, ainsi que de plusieurs invités issus du corps diplomatique, des institutions sénégalaises et de la communauté chinoise.



À cette occasion, la chargée d’affaires de l’Ambassade de Chine au Sénégal, Mme Li Fei, a offert aux invités sénégalais une soirée riche en couleurs, mettant en lumière la culture et les traditions chinoises.



Prenant la parole, le Secrétaire d’État, Amadou Chérif Diouf, a salué l’excellence des relations entre Dakar et Pékin. « Nos deux pays entretiennent de solides relations d’amitié et de coopération, désormais élevées au rang de partenariat stratégique global, grâce à la vision, à la clairvoyance et à la volonté affichée de Son Excellence Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, et de Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal », a-t-il déclaré.



La soirée a été marquée par des prestations culturelles mettant en valeur la richesse des traditions chinoises, dans une ambiance conviviale et festive, symbole du rapprochement culturel entre les deux nations.



Bien que la cérémonie officielle ait eu lieu ce 9 février, le Nouvel An lunaire chinois sera célébré le 17 février 2026, date qui marque la fin de l’année du Serpent de Bois et l’entrée dans celle du Cheval de Feu.





Dans l’astrologie chinoise, le Cheval de Feu Yang, combinaison rare qui ne revient que tous les soixante ans, symbolise l’énergie, le courage, le mouvement et l’ambition, annonçant une année placée sous le signe du dynamisme et de l’audace.







Le Nouvel An lunaire demeure la fête la plus importante du calendrier chinois, un moment fort de rassemblement familial, de renouveau et d’espoir, célébré à travers le monde par les communautés chinoises et leurs partenaires.

