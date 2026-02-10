Quand la technologie renforce la confiance : Yango introduit la validation par code PIN

À Dakar, la ville ne s'arrête jamais, et la mobilité est le pouls de chaque journée. C’est le rythme de Fatou, qui slalome entre les bouchons du Plateau pour atteindre l’université, celui de Mamadou, en pleine course contre la montre pour une réunion, ou encore celui d’Awa, qui cherche enfin le calme du foyer après une journée bien remplie. Dans ce contexte urbain en constante évolution, la confiance et la sécurité restent des attentes essentielles pour les utilisateurs des services de transport.





Conscient de ces enjeux, Yango Ride, plateforme technologique faisant partie du groupe mondial Yango Group, déploie une nouvelle fonctionnalité destinée à renforcer la fiabilité des courses : un système de codes PIN correspondants entre passagers et chauffeurs partenaires. Dans une ville où les points de prise en charge peuvent parfois être animés ou très fréquentés, cette confirmation directe permet d’éviter toute confusion et de démarrer le trajet en toute confiance.





Désormais, avant le départ, un code unique à quatre chiffres est généré automatiquement. Il apparaît à la fois dans l’application du passager et dans celle du chauffeur partenaire. Pour lancer la course, le passager communique ce code au chauffeur, qui le valide dans son application. En quelques secondes, chacun a la confirmation qu’il s’agit bien de la bonne course, du bon véhicule et du bon passager.





Rapide et intuitive, cette étape s’intègre naturellement au processus habituel sans alourdir l’expérience utilisateur, tout en apportant un niveau de sécurité renforcé. Du côté des chauffeurs partenaires, l’option « code de prise en charge » peut être activée en quelques clics depuis le centre de sécurité de l’application Yango Pro. Une fois activée, elle s’applique automatiquement aux courses suivantes, garantissant un contrôle continu et systématique avant chaque départ.





Cette innovation s’inscrit dans une démarche plus large d’amélioration continue des standards de sécurité sur la plateforme. Yango propose déjà plusieurs outils dédiés à la sécurité, comme le partage du trajet en temps réel avec un proche, l’accès rapide aux numéros d’urgence ou encore le suivi du trajet pendant la course. Avec l’introduction du code PIN, la plateforme ajoute une couche supplémentaire de protection, tout en conservant une expérience fluide et moderne.



À travers cette nouvelle fonctionnalité, Yango confirme ainsi sa volonté d’allier innovation technologique et expérience utilisateur fluide, en plaçant la confiance au cœur de chaque trajet.

