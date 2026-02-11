Incidents violents à l’UCAD : 109 étudiants assistés par l’AJAS à la Sûreté Urbaine… d’autres interpellations signalées

Les auditions des étudiants interpellés lors des affrontements survenus à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) touchent à leur fin. Reprises ce matin à 11 heures, elles concernent au total 109 étudiants signalés à l’Association des Jeunes Avocats du Sénégal (AJAS). Selon nos informations, il ne resterait plus qu’un seul étudiant en audition à l’heure actuelle. Toutefois, l’AJAS indique que de nouvelles interpellations lui ont été signalées, sans préciser leur nombre.



Initialement placés en garde à vue au commissariat du Point E, les étudiants arrêtés ont tous été transférés à la Sûreté urbaine de Dakar, où se sont déroulées les auditions.



L’AJAS, fidèle à son engagement citoyen, a assuré une présence continue auprès des étudiants interpellés. Dès hier, une trentaine d’entre eux ont bénéficié de l’assistance juridique gratuite de l’association, qui a poursuivi son accompagnement depuis ce matin. « Nous sommes dans une logique sociale », a déclaré un des membres de l’AJAS qui souligne leur volonté d’offrir un soutien juridique dans le strict respect des droits et garanties prévus par la loi.