Décès d’Abdoulaye Ba : le SAES dénonce une violence policière « disproportionnée » et prend l’État pour responsable


Décès d’Abdoulaye Ba : le SAES dénonce une violence policière « disproportionnée » et prend l’État pour responsable
Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a réagi avec fermeté à la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenue le lundi 9 février 2026 à la Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), à la suite d’une intervention des forces de l’ordre dans le campus social.

Réuni en urgence ce mardi 10 février, le Secrétariat national du SAES a exprimé sa profonde consternation face à ce qu’il qualifie de « mort tragique », survenue exactement deux ans après le décès de l’étudiant Alpha Yéro Tounkara à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le syndicat s’est incliné devant la mémoire du défunt et a présenté ses condoléances à sa famille, à la communauté universitaire et à la Nation.

Dans son communiqué, le SAES établit un lien avec une série de décès d’étudiants attribués à des interventions policières dans les universités sénégalaises, citant notamment Balla Gaye (2001), Bassirou Faye (2014), Mouhamadou Fallou Sène (2018), Alpha Yéro Tounkara et Prosper Clédor Senghor (2024). Il condamne « avec la dernière énergie » ce qu’il considère comme un usage excessif et aveugle de la force par les forces de l’ordre.

Le syndicat tient le gouvernement pour responsable, estimant que ces drames résultent d’une « mauvaise gestion des crises universitaires ». Il exige qu’une enquête approfondie soit menée afin d’identifier les responsabilités et de sanctionner les auteurs.

Par ailleurs, le SAES rappelle avoir, dès décembre 2025, appelé au calme, à la retenue des forces de sécurité et à un dialogue sincère avec les étudiants, notamment sur la question sensible des bourses. Il dénonce également les dysfonctionnements structurels du système universitaire : massification incontrôlée, déficit budgétaire, manque d’enseignants, retards d’infrastructures et insuffisances dans l’évaluation des réformes, notamment du système LMD.

Face à la situation actuelle, le SAES demande la suspension provisoire des réformes en cours et plaide pour des concertations inclusives et transparentes. Il se dit enfin disponible pour contribuer à un dialogue durable afin de pacifier l’espace universitaire et de garantir la stabilité de l’enseignement supérieur.
 
Autres articles
Mardi 10 Février 2026
Alain Bonang



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
UCAD endeuillée / Les anciens sous-préfets appellent à la concertation après la mort d’un étudiant

UCAD endeuillée / Les anciens sous-préfets appellent à la concertation après la mort d’un étudiant - 10/02/2026

« Répression inqualifiable » et « déclarations catastrophiques » : Abdoulaye Vilane exige des comptes à l’État

« Répression inqualifiable » et « déclarations catastrophiques » : Abdoulaye Vilane exige des comptes à l’État - 10/02/2026

« Irresponsabilité, échec et fuite en avant » : Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et alerte sur la crise universitaire

« Irresponsabilité, échec et fuite en avant » : Abdou Mbow charge Ousmane Sonko et alerte sur la crise universitaire - 10/02/2026

Nouvel An chinois : l’ambassade de Chine au Sénégal célèbre l’entrée dans l’année du Cheval à Dakar

Nouvel An chinois : l’ambassade de Chine au Sénégal célèbre l’entrée dans l’année du Cheval à Dakar - 10/02/2026

Quand la technologie renforce la confiance : Yango introduit la validation par code PIN

Quand la technologie renforce la confiance : Yango introduit la validation par code PIN - 10/02/2026

Guinée: tirs nourris et accès bloqués près de la prison centrale de Conakry

Guinée: tirs nourris et accès bloqués près de la prison centrale de Conakry - 10/02/2026

Mort d’Abdoulaye Bâ à l’UCAD : Cinq ONG exigent une enquête indépendante

Mort d’Abdoulaye Bâ à l’UCAD : Cinq ONG exigent une enquête indépendante - 10/02/2026

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo et Cie : Des codétenus refusent de partager leurs cellules avec les présumés homosexuels

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo et Cie : Des codétenus refusent de partager leurs cellules avec les présumés homosexuels - 10/02/2026

Violences à l’université : Le FDR exige que toutes les responsabilités soient situées

Violences à l’université : Le FDR exige que toutes les responsabilités soient situées - 10/02/2026

UGB : la CESL décrète un mois de non-paiement de chambre et pose ses revendications

UGB : la CESL décrète un mois de non-paiement de chambre et pose ses revendications - 10/02/2026

UCAD: L’Amicale de FMPO convoque la presse après la mort d’Abdoulaye Bâ

UCAD: L’Amicale de FMPO convoque la presse après la mort d’Abdoulaye Bâ - 10/02/2026

Thiès: la CAE de l'UIDT décréte une cessation de toute activité pédagogique ce mardi 10 février 2026

Thiès: la CAE de l'UIDT décréte une cessation de toute activité pédagogique ce mardi 10 février 2026 - 10/02/2026

Mort d’Abdoulaye Bâ : l’Amicale de (FMPO) met en cause Diomaye, Sonko, trois autres ministres et promet la lumière sur cette affaire

Mort d’Abdoulaye Bâ : l’Amicale de (FMPO) met en cause Diomaye, Sonko, trois autres ministres et promet la lumière sur cette affaire - 10/02/2026

23e Congrès de l’AAEA : Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une gouvernance de l’eau au-delà de 2030

23e Congrès de l’AAEA : Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une gouvernance de l’eau au-delà de 2030 - 10/02/2026

Violences à l’UCAD : le SAES condamne et exige le retrait des forces de l’ordre

Violences à l’UCAD : le SAES condamne et exige le retrait des forces de l’ordre - 10/02/2026

Violences à l’UCAD : le PIT-Sénégal dénonce une répression « inadmissible » et appelle au dialogue

Violences à l’UCAD : le PIT-Sénégal dénonce une répression « inadmissible » et appelle au dialogue - 10/02/2026

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’UCAD : le Gouvernement annonce un point de presse à 16h30

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’UCAD : le Gouvernement annonce un point de presse à 16h30 - 10/02/2026

Drame à l’UCAD: Le Parti Alliance pour le Sénégal interpelle l’État, exige la vérité et appelle à l’apaisement

Drame à l’UCAD: Le Parti Alliance pour le Sénégal interpelle l’État, exige la vérité et appelle à l’apaisement - 10/02/2026

Tragédie à l’UCAD : Le gouvernement appelle au calme après le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba

Tragédie à l’UCAD : Le gouvernement appelle au calme après le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba - 10/02/2026

UCAD- Barthélémy Dias aux étudiants:

UCAD- Barthélémy Dias aux étudiants: " Vous avez la responsabilité de résister". - 09/02/2026

Décès d’un étudiant à l’UCAD, l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) condamne fermement les bavures policières et appelle le Gouvernement à apaiser les tensions par un dialogue sincère

Décès d’un étudiant à l’UCAD, l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) condamne fermement les bavures policières et appelle le Gouvernement à apaiser les tensions par un dialogue sincère - 09/02/2026

Mort d’un étudiant à l’UCAD : l’APR exige la démission du ministre de l’Intérieur

Mort d’un étudiant à l’UCAD : l’APR exige la démission du ministre de l’Intérieur - 09/02/2026

Violence à l’UCAD : Khalifa Sall dénonce « l’échec » du régime et réclame le paiement des bourses

Violence à l’UCAD : Khalifa Sall dénonce « l’échec » du régime et réclame le paiement des bourses - 09/02/2026

Décès d'un étudiant à l'UCAD:

Décès d'un étudiant à l'UCAD: " Voilà le visage réel d’un projet funeste que le régime Pastef fait peser sur l’avenir de nos enfants"( Thierno Bocoum). - 09/02/2026

Pourquoi les grèves deviennent fréquentes depuis le départ de Dr Abdoulrahmane Diouf à la tête du MESRI ? ( Par Abdou Kane )

Pourquoi les grèves deviennent fréquentes depuis le départ de Dr Abdoulrahmane Diouf à la tête du MESRI ? ( Par Abdou Kane ) - 09/02/2026

UCAD : Des enfants évacués après des tirs de gaz lacrymogènes près de la cité Aline Sitoé Diatta

UCAD : Des enfants évacués après des tirs de gaz lacrymogènes près de la cité Aline Sitoé Diatta - 09/02/2026

Confiscation des libertés individuelles, absence du PR à Kolda, mévente de l’arachide : Les vérités crues de Ndiogou Dème (SG/fédération départementale)

Confiscation des libertés individuelles, absence du PR à Kolda, mévente de l’arachide : Les vérités crues de Ndiogou Dème (SG/fédération départementale) - 09/02/2026

Saly sous le choc : Vague d’agressions violentes, vols à la tire et attaques à l’arme blanche, un suspect déféré...

Saly sous le choc : Vague d’agressions violentes, vols à la tire et attaques à l’arme blanche, un suspect déféré... - 09/02/2026

Affrontement à l'UCAD : une interpellation et un étudiant grièvement touché sèment l’émoi

Affrontement à l'UCAD : une interpellation et un étudiant grièvement touché sèment l’émoi - 09/02/2026

[ Contribution] La FSF et la gestion de l'après Can Maroc 2026: Un trophée « A … larmes »

[ Contribution] La FSF et la gestion de l'après Can Maroc 2026: Un trophée « A … larmes » - 09/02/2026

RSS Syndication