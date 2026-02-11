Mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ - « Un drame que l’on voyait tous venir »: les reproches de TAS au gouvernement

Dans un message publié sur sa page Facebook, le député Thierno Alassane Sall s’est pris au gouvernement après la communication de crise sur la situation universitaire. Le parlementaire dénonce ce qu’il considère comme « deux postures affligeantes » adoptées par les autorités.



La première concerne la gestion médiatique de l’affaire Abdoulaye, un jeune décédé. « Le médecin après la mort : annoncer une enquête qui ne ramènera pas le jeune Abdoulaye, au lieu d’avoir prévenu un drame que l’on voyait tous venir », déplore Thierno Alassane Sall, suggérant que les autorités auraient pu anticiper cette tragédie.



Le second point de sa critique vise le porte-parole du gouvernement, accusé de « formuler des accusations ineptes contre nos étudiants et concitoyens pour masquer sa propre incurie ».



Thierno Alassane Sall s’interroge : « Mais qu’attendre de ceux qui ont choisi le vagabondage électoraliste, sous couvert de tournées économiques, alors que le pays est au bord de la rupture ? »