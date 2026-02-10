« Répression inqualifiable » et « déclarations catastrophiques » : Abdoulaye Vilane exige des comptes à l’État


S’exprimant au nom du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), Abdoulaye Vilane a dénoncé avec vigueur la gestion étatique des récentes tensions dans les universités. Le responsable politique a exigé que l’État du Sénégal prenne en charge les étudiants blessés, rejetant la fermeture des campus et le renvoi des étudiants comme réponse à la crise. Il a directement mis en cause le ministre de l’Intérieur, estimant qu’il n’a « pas été à la hauteur de ses responsabilités », et qualifiant la répression évoquée d’« inqualifiable ». Sur la question des arrestations consécutives aux événements, Abdoulaye Wilane a plaidé pour une communication officielle du parquet ou du juge en charge du dossier, afin d’éviter que l’opinion publique ne soit alimentée par des informations fragmentaires relayées uniquement par la presse.

 

Abdoulaye Vilane a également exprimé la « solidarité du FDR » envers les familles et les Sénégalais choqués par le traitement médiatique et judiciaire d’une affaire évoquant une supposée « transmission volontaire de maladie », qu’il a qualifiée d’« horrible et profondément choquante ». Tout en rappelant que les personnes mises en cause disposent de leurs droits, il a souligné l’inquiétude suscitée dans l’opinion publique et appelé l’État à assumer pleinement ses responsabilités sanitaires et judiciaires. Concluant sur un ton particulièrement dur, le membre du FDR a déclaré n’attendre qu’un seul acte politique fort, la démission du ministre de l’Intérieur et la fin, selon lui, de « déclarations catastrophiques et d’accusations infondées » attribuées au Premier ministre Ousmane Sonko.

Mardi 10 Février 2026
