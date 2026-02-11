Nécrologie: Décès du journaliste de la Rfm, Georges Déthié Diop

Le paysage médiatique est en deuil. Georges Déthié Diop, journaliste à la RFM (Radio Futurs Médias), est décédé ce matin, quelques heures seulement après avoir présenté le journal de 7h.
Sa disparition, aussi soudaine que brutale, provoque ainsi une onde de choc au sein de la rédaction et chez ses nombreux auditeurs. Homme de voix et de rigueur, Georges Déthié Diop était reconnu pour son professionnalisme et sa constance à l’antenne.
La rédaction de Dakaractu présente ses condoléances attristées à sa famille et au monde médiatique.
