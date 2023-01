Ziarra famille Omarienne : « Cette Ziarra semble ouvrir l’ensemble des événements religieux de l’année. » (Thierno Nourou Tall).

Thierno Nourou Tall, représentant du Khalife Thierno Mouhamadoul Bachir Tall de la famille Omarienne, a salué l’engagement de l’État dans le cadre de l’organisation de la Ziarra annuelle édition 2023 dédiée à Cheikh Oumar Foutiyou Tall prévue les 13 et 14 janvier prochain à Louga.

Selon le guide religieux qui prenait part, ce 6 janvier, à la réunion préparatoire de l’événement religieux présidé par le ministre de l’intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome, la date retenue pour l’événement n’est pas fortuite. « Cette Ziarra semble ouvrir l’ensemble des événements religieux de l’année », a-t-il confié.

Le religieux a profité de la rencontre pour exprimer sa satisfaction au nom du khalife pour tous les moyens et engagements pris par les services de l’État afin de garantir la bonne organisation du rendez-vous.

Thierno Nourou Tall qui était accompagné d’une forte délégation dont Thierno Cheikh Oumar Tall, a conclu en priant pour le président de la République et son gouvernement. Une mention spéciale a été décernée au ministre de l’intérieur pour le bon pilotage de la réunion. Thierno Nourou Tall a aussi prié pour une paix durable dans le pays...