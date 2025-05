Zarco sur la sellette : entre MMA interdit et dérapage à Abidjan, le CNG pourrait frapper fort !

Lundi noir pour Zarco, le colosse de Grand-Yoff. Auditionné pendant plus de trente minutes par la Commission règlement et discipline du Comité national de gestion de la lutte (CNG), le lutteur est ressorti silencieux et visiblement préoccupé. Et pour cause : il risque gros, après avoir violé les textes qui régissent la lutte sénégalaise.



MMA interdit aux lutteurs sous contrat : Zarco savait



Le cœur du dossier : sa participation au gala MMA “Éric Favre Nation” le 17 mai dernier à Abidjan, alors même qu’il est sous contrat en lutte avec frappe. Une double faute selon le CNG, qui interdit formellement aux lutteurs engagés avec un promoteur de s’illustrer dans d’autres disciplines sportives professionnelles, comme le MMA.



Zarco n’ignorait rien de cette règle. C’est ce que confirme son manager, Ass Cissé :



« Je l’avais averti. Le CNG aussi l’a saisi avant son départ pour la Côte d’Ivoire », confie-t-il.

Pourtant, le lutteur a maintenu sa participation… et les conséquences pourraient désormais lui coûter sa licence ou une suspension sévère.



Dérapage dangereux à Abidjan



Mais ce n’est pas tout. Selon L’Observateur, Zarco aurait dégainé une arme blanche pour s’en prendre physiquement à son adversaire nigérian, Kabiru Adediran, après avoir été déclaré forfait pour leur combat. Une scène qui a choqué et pourrait aggraver son cas.



Le CNG, qui a déjà épinglé Ada Fass pour les mêmes raisons, semble vouloir reprendre la main face à la multiplication des cas de transgressions. Et le cas Zarco pourrait devenir exemplaire. Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été rendue, mais “la cravache” n’est pas loin, avertissent les proches du dossier.



Une sanction attendue, mais contestée



Ass Cissé temporise :



« Il n’a pas été sanctionné pour le moment. Sa licence n’a pas été retirée. Ce sont des rumeurs. »

Mais dans les coulisses, on murmure que le couperet pourrait tomber dans les heures ou jours à venir, car le CNG ne compte pas laisser passer cette double violation : sportive et disciplinaire.