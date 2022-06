Zahra Iyane Thiam fait feu de tout bois dans « en ligne » : « Nous sommes au Sénégal, pays où personne ne pourra accéder au pouvoir de force… En 2011 à un certain niveau de notre lutte, nous nous sommes pliés à la décision du conseil constitutionnel

Ce tout nouveau numéro de l'émission « En Ligne » est allé à la rencontre du ministre chargé de la microfinance de l'économie sociale et solidaire. Madame Zahra Iyane Thiam connue pour son engagement à défendre le président Macky Sall. À travers ses différentes communications sur les réalisations de son leader politique, elle se dévoile et s'explique dans cet entretien consécutif à l'installation du comité électoral de BBY/Sicap Liberté dont elle est la coordinatrice. La responsable politique se veut catégorique et ne doute point de la victoire de leur coalition lors des prochaines législatives. S'adressant à une frange de l'opposition, la ministre de la microfinance dira qu'au Sénégal personne ne peut accéder au pouvoir de force sans pour autant passer dans les urnes. Selon toujours la patronne des responsables de BBY à Sicap Liberté, en bon républicain, ils se sont pliés à la décision du conseil constitutionnel qui avait validé une 3ème candidature du Président Wade lors de la présidentielle de 2012, malgré une lutte acharnée qu'ils menaient à l'époque contre l'ancien régime...