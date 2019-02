ZIGUINCHOR / Ousmane Sonko : « La Casamance doit être le centre du Sénégal »

Dans son programme présenté à ses militants et sympathisants, Ousmane Sonko a développé le sujet sur la Casamance qu’il voit comme le centre du Sénégal et qui doit être un trait d’union avec les pays de la CEDEAO et faire de cette zone un important hub en Afrique de l’Ouest.