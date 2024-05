Attentat à la pudeur : Un commerçant lynché pour avoir voulu entretenir des rapports sexuels avec un jeune homme

Les prévenus Ablaye F., Mohamed F., Djibril Nd., El Hadji O. Ndiaye, Ahmed L. F. et Ibrahima Mb. ont été attraits ce lundi 06 mai devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de violence et voie de fait, vol en réunion de téléphones portables, d'airpods et de moto au préjudice de Ibra Ngom qui est également poursuivi pour outrage à la pudeur.

Les mis en cause habitent tous dans le même quartier. À la barre, ils ont tous contesté les faits. Ils soutiennent n'avoir jamais frappé Ibra Ngom. Interrogé en premier, Mouhamed Fall, commerçant de son état, souligne qu'il n'a jamais touché Ibra Ngom. "J’étais dans ma chambre avec mes frères et tout d'un coup nous avons entendu des cris. Nous sommes sortis pour protéger notre boutique", dit-il.

Djibril Nd. infographe de profession, déclare avoir croisé Ibra Ng. vers les coups de 22 heures, quand il rentrait du travail. "Le prévenu m’a trouvé assis sur ma moto et m’a demandé si j’étais le propriétaire, avant de me révéler qu’il est propriétaire d'un conteneur qui va venir dans les prochains jours. Par la suite, nous avons échangé nos contacts. Quelques heures après, il me rappelle pour me faire des avances. Ce que j'ai refusé. Mais il a continué à insister pour qu'on se voie. " Il est venu chez moi et a voulu avoir des relations sexuelles avec moi et j’ai refusé. On s'est battu et il m’a mordu. J'ai alerté mes voisins qui sont venus nous séparer", se dédouane-t-il. Quant à Ibrahima Mb., il dira qu'il est tombé sur la scène et il est intervenu pour sauver Ibra Ngom du lynchage.

Poursuivi pour outrage à la pudeur, Ibra Ngom est loin d'être un délinquant primaire. Il a été une fois condamné à 6 mois de prison en 2014. Il a balayé d'un revers de main les déclarations de Djibril Nd. "On s’est croisé à la gare Pompiers. Et, au cours de cette discussion, il m’a fait savoir qu’il est infographe et tiak tiak en même temps. Je lui ai dit que je vendais des motos et qu’il pouvait me contacter s’il voulait en acheter ou l’un de ses collègues tiak tiak", narre-t-il.

Par la suite, il m’a demandé de venir chez lui pour qu’il me montre des tableaux. "Ce jour-là, j’ai un peu hésité, mais j’ai fini par me rendre chez lui. C'est au moment de prendre les escaliers que les prévenus m’ont attaqué avant de me déposséder de tous mes biens", a-t-il soutenu.

Alors que devant les enquêteurs, il avait avoué avoir dévoilé ses sentiments à Djibril Nd. Et réclame la somme de 1 million de nos francs pour dommages et intérêts. Le parquet a requis une application de la loi.

Les avocats de la défense des prévenus ont tous demandé que les prévenus soient renvoyés des fins de la poursuite. Selon les robes noires, le tribunal n'a pas de preuve qui atteste que les comparants font partie de ceux qui l’ont tabassé et volé.

Au finish, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a libéré Ibrahima Mb de tous les chefs et déclare coupable Ibra Ngom. Et le condamne à 3 mois ferme et lui alloue la somme de 200 mille francs cfa. Et relaxe les autres pour vol, les condamne pour violence et voie de fait assortie de 2 mois de sursis.