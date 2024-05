Fermeture de la chaîne d’Al-Jazeera : les Etats-Unis préoccupés par la décision israélienne

La fermeture du bureau local de la chaîne qatarie Al -Jazeera par Israël n’est pas du goût des Etats -Unis. Le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller, l'a fait savoir lundi. Il a déclaré que les Etats -Unis estimaient qu’Al-Jazeera devrait pouvoir exercer ses activités en Israël et dans d’autres pays de la région.



Pour rappel, le gouvernement israélien a décidé dimanche de fermer le bureau de la chaîne qatarie- Al-Jazeera en Israël, conduisant rapidement à la coupure de son signal télévisé et la saisie d’une partie de son matériel.