Mbour : Cheikh Niang filmait sa copine après leurs ébats !

Une histoire d'amour rocambolesque qui a pris une tournure malheureuse secoue le tribunal de grande instance de Mbour..



Cheikh Niang comparaissait au tribunal de grande instance de Mbour pour les faits de collecte illicite de données personnelles et de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois jours

La partie civile G. B est une jeune femme divorcée, éprise du prévenu à qui elle rendait visite.



Le jour des faits, le prévenu l' a filmée avec son téléphone portable. Et ce n'était pas la première fois que Cheikh Niang aime bien filmer ses copines en pleins ébats.



"Je reconnais mes erreurs et présente mes excuses.Je n'aurais jamais dû faire cela "a déclaré le prévenu.

Pour son avocat Maître Fall son client a fait un acte "répréhensible tant au plan moral que juridique"

"Heureusement qu'il n'a envoyé à personne ces images obscènes. Il a reconnu ses erreurs. Je demande la clémence au tribunal. Son intention n'a jamais été de collecter les données de sa petite amie"a plaidé Maître Fall.

Le prévenu sera fixé sur son sort le mardi prochain....