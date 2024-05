Scandale foncier à Mbour 4: " Je ne suis attributaire d'aucune parcelle à Mbour 4, ni ailleurs à Thiès"( Dr. Babacar Diop, maire Thiès Ville).

Le maire de la ville de Thiès a fait face à la presse cet après-midi pour se prononcer sur le scandale foncier à Mbour 4.



" En quoi Mbour 4 est-il le scandale? Pour bien poser et présenter le problème, il faut faire un peu de genèse. En vérité, nous avons hérité du dossier de Mbour 4 de la précédente équipe municipale. Ainsi, nous avons constaté dès notre prise de fonction, une volonté du régime de Macky Sall de nous écarter (en tant que maires) du pilotage et de la gestion de cet important dossier. Toute chose qui a motivé et justifié ma visite sur le site, le 29 juillet 2023, où je dénonçais publiquement le scandale et la corruption dans la gestion de Mbour 4", a informé le maire de la ville de Thiès.



Poursuivant, le maire de la ville de Thiès de se laver à grande eau dans cette affaire. " Je dois rappeler que 120 parcelles ont été attribuées au Conseil de Ville de Thiès et nous les avons affectées aux conseillers municipaux et agents de la Mairie, à des organisations sociales et religieuses et à certains citoyens qui avaient introduit des demandes. À ce stade, je voudrais faire remarquer que je ne suis attributaire d'aucune parcelle à Mbour 4, ni ailleurs à Thiès. Aucune! Pourtant, plusieurs offres et des propositions dans ce sens m'ont été faites, et elles ont toutes reçu des fins de non-recevoir. Mon éducation, mes principes et ma conception du service de l'État m'interdisent toute velléité sur nos biens publics, qui sont sacrés pour moi".



Nécessité impérieuse de mettre fin aux spoliations



" Le scandale foncier de Mbour 4 et tous les autres que nous avons vécus dans ce pays, sont symptomatiques d'une République de copains et d'une gestion de l'État par copinage. L'intérêt général, le principe d'ordre sur lequel l'État a construit sa légitimité, suggère que les gouvernants et les fonctionnaires se mettent exclusivement à son service. Il demeure impératif, pour nous tous, de réhabiliter l'intérêt général au Sénégal. Voilà pourquoi, il n'a jamais été question pour moi, chef de parti, de négocier des postes en contrepartie de mon soutien au candidat Bassirou Diomaye Faye. Il n’a été que de Thiès, Thiès et Thiès. Il n’a été question que du Sénégal, le Sénégal et le Sénégal. Il en sera ainsi toujours, toujours et toujours", a-t-il conclu.