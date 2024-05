Répartition des 120 parcelles attribuées au Conseil municipal de la ville de Thiès: " Nous les avons affectées aux conseillers municipaux et agents de la Mairie, à des organisations sociales et religieuses et à certains citoyens"( Dr Babacar Diop).

Le maire de la ville de Thiès a tenu lors de son face-à-face avec la presse à apporter des éclairages concernant les 120 parcelles qui ont été octroyées à la ville de Thiès. " Je dois rappeler que 120 parcelles ont été attribuées au Conseil de Ville de Thiès et nous les avons affectées aux conseillers municipaux et agents de la Mairie, à des organisations sociales et religieuses et à certains citoyens qui avaient introduit des demandes", a informé le maître.



" À ce stade, je voudrais faire remarquer que je ne suis attributaire d'aucune parcelle à Mbour 4, ni ailleurs à Thiès. Aucune! Pourtant, plusieurs offres et des propositions dans ce sens m'ont été faites, et elles ont toutes reçu des fins de non-recevoir, a-t-il poursuivi.



Avant de conclure " Mon éducation, mes principes et ma conception du service de l'État m'interdisent toute velléité sur nos biens publics, qui sont sacrés pour moi".