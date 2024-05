Des ingénieurs d'une université anglaise développent des piles à durée de vie plus longue pour des communautés en Afrique

En Grande-Bretagne, l'institut anglais The University of Sheffield s'engage à fabriquer des piles à durée de vie plus longue dans l'optique de venir en aide aux communautés africaines privées d'électricité.

Bien des privilèges semblent peu à peu déserter le continent noir. Parmi les maux qui agacent la population africaine, l'on retrouve l'absence constante d'électricité dans la plupart des nations. D'ailleurs, selon l'université de Sheffield, plus de 740 millions de personnes autour du monde n'ont guère accès à l'électricité. Un problème auquel le campus tient à remédier.

Au sein de leur propre société de technologie appelé Mobile Power, le complexe a pu développer ce que l'on appelle les batteries MOPO, capable d'alimenter les appareils utilisés pour "cuisiner, faire fonctionner les réfrigérateurs et recharger les téléphones portables".

"Les batteries intelligentes peuvent jouer un rôle majeur en aidant à connecter les communautés à l'électricité. Elles sont propres, sûres et peuvent être beaucoup moins coûteuses à accéder que les générateurs à essence et diesel", explique Dan Gladwin, professeur d'électronique.