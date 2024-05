Fin du Daaka : à la tête de BBY, Amadou Mame Diop a délivré le message de Macky Sall

La 83ème édition du Daaka a pris fin ce dimanche 05 mai. Médina Gounass, durant 10 jours de dévotion, a reçu différentes personnalités, parmi lesquelles les membres de la coalition Benno Bokk Yaakar. Les alliés et camarades de parti de l’ancien président Macky Sall, aux dernières heures de la clôture de l’événement religieux, ont effectué le déplacement pour rencontrer le khalife et lui transmettre le message de l’ex Chef d’État. Le président de l’assemblée nationale, Amadou Mame Diop, qui a dirigé la délégation était accompagné du président du CESE, Abdoulaye Daouda Diallo et des ex ministres Me Sidiki Kaba, Mansour Faye, Abdoulaye Saydou Sow, entre autres dignitaires du défunt régime.





« Représentant le Président Macky_Sall, j'ai conduit, ce 04 mai, une forte délégation, composée de membres de l'APR et de la Coalition Benno Bokk Yakaar à la 83eme édition du Daaka de Médina Gounass. J'y ai délivré le message du Président SALL au Khalife Thierno Ahmadou Tidiane BA. Un message d’affection et de considération à son endroit et des fidèles de la communauté de Médina Gounass », a témoigné Amadou Mame Diop sur le réseau social X.







Cette année, aucune difficulté n’a été signalée durant la tenue de l’événement. Les services étatiques ont déployé les moyens pour veiller à la bonne tenue du Daaka, conformément aux directives du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye qui a rendu visite au khalife trois (3) jours plutôt.