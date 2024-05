Coopération entre le ministère de l’Urbanisme et la Banque Mondiale : Moussa Balla Fofana rencontre Mme Keiko Miwa

Une séance de travail avec le bureau régional de la banque mondiale a été tenue, ce lundi 06 mai 2024, par le Ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana à Dakar.

En compagnie de Momar Talla Ndao, secrétaire d’Etat au logement et à l’urbanisme et des services techniques, la délégation de la banque mondiale était composée de Mme Keiko Miwa, directrice des opérations de la banque mondiale pour le Sénégal, Cabo Verde, la Gambie, la Guinée -Bissau et la Mauritanie accompagnée du représentant pays Sénégal et Gambie de SFI, Mme Nouma Dione et de plusieurs membres du bureau régional.

Au nom du groupe de la Banque mondiale, Mme Keiko a adressé ses félicitations aux nouvelles autorités du pays tout en revenant sur la coopération avec le secteur notamment dans les domaines de l’urbanisme, de la gouvernance territoriale, de l’aménagement des territoires de l’habitat et de la gestion des déchets.

Quant au ministre, il a remercié la banque mondiale avant de rassurer Mme Keiko de la poursuite du partenariat car dira-t-il, les projets financés par la banque mondiale pour le secteur sont dans l’ensemble en parfaite cohérence avec les objectifs définis dans le projet qui promeut un développement à la base avec des pôles territoires réceptacles de la mise en œuvre des politiques publiques.

Les deux collaborateurs ont échangé sur les projets financés par la banque et mis en œuvre par l’agence de développement municipal (SEERP et PACASEN), le PROMOGED et ceux dans les domaines de l’urbanisme et de l’habitat.

Sur le plan du logement, le ministre est largement revenu sur la place qu’occupe le secteur et les instructions reçues de son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakher Faye et de Monsieur le premier ministre Ousmane Sonko pour asseoir rapidement les bases d’une production de logements à l’échelle avec d’abord le recensement et l’identification de tous les acteurs, le développement du logement locatif et de la location -vente sans oublier celui de l’écosystème de la construction.