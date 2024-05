Thiès : Lancement prochain de la radio Prestige FM sur la fréquence 95.5 FM.

D'après le propriétaire, Pape Doumbia, le lancement de ce nouveau médium aura lieu le 1er juin prochain. Et son installation sera une occasion de booster davantage l'espace médiatique dans la cité du rail.

Il s'agit d'une radio généraliste qui adopte une nouvelle dimension informative originale visant à apporter une alternative à l'écoute en direct et à la demande, et à encourager l'interactivité et le dialogue avec l'auditeur.

Elle permettra également de mettre sous les projecteurs les potentialités du département de Thiès et les localités environnantes à travers la promotion de l'agriculture, les ressources minières, la technologie, la culture, le sport, etc...