Vélingara (Kolda) : Mountaga Diao (ministre du tourisme et de l’artisanat) en visite chantier du village artisanal

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Mountaga Diao a visité le chantier du village artisanal de Vélingara de retour du « daaka » de Medina Gounass. Cette visite a permis à ce dernier de se rendre compte du non achèvement des travaux de construction entamés en 2009. Dans la foulée, les artisans présents sur les lieux ont exhorté le ministre à les aider à recommencer les travaux et les terminer pour booster l’emploi et la création artisanale.



En ce sens, on peut constater sur le site les bâtiments entourés de hautes herbes avec des ordures par ci et par là. Ce site offre aujourd’hui un tableau désolant en devenant un refuge pour les animaux sauvages ou un dépotoir d’ordures ménagères.



C’est pourquoi, les artisans fondent beaucoup d’espoir sur cette visite surprise du ministre. A ce titre, Mouhamadou Mourtada Niang secrétaire départemental de la chambre de métier de Vélingara d’avancer « c’est un grand plaisir de voir le ministre parmi nous. Ainsi, nous le remercions de la visite qu’il nous a accordée, c’est une surprise mais cela témoigne de l’attachement qu’il a pour le secteur de l’artisanat. »



A propos du chantier, il précise « Il avait été démarré depuis 2009 mais jusqu’ à présent les travaux ne sont pas terminés pour être livrés aux ayants droit. D’ailleurs, l’actuel directeur de l’artisanat qui a visité le chantier il y a 7 mois avait annoncé que le financement des travaux de finition était prévu dans le budget 2024. Et à notre grande surprise, nous avons entendu le Président de la République sortant lors de son discours du 31 décembre 2023 annoncer la fin des travaux du chantier.» Dans cette dynamique, il estime que « les artisans souhaitent que le ministre soutiennent la fin des travaux. »

Il faut rappeler que dans ce village artisanal, il y aura différents corps de métiers avec 7 filières à développer.

Madou Diallo