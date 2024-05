Khogue : Les garçons S. Ba et B. Diallo arrêtés pour viol collectif présumé sur une mineure

Cela s'est passé à Khogué, une localité de la commune de Thiargny dans le département de Linguère . Il s'agit d'une affaire de viol collectif présumé commis par les garçons S. Ba et B. Diallo, âgés de 16 ans chacun, sur une fille mineure âgée de 13 ans.



En effet, selon des témoignages, les faits se sont déroulés dans l’après -midi du vendredi 03 Mai 2024, en pleine brousse. Alors que la victime qui était à la recherche du bois mort aurait croisé deux bergers qui étaient en transhumance dans la zone. Selon elle (la victime ), ces derniers l’ont neutralisée à terre et se sont relayés sur elle .



A signaler que les deux bourreaux ne savaient pas qu'au retour à la maison, la plaignante allait raconter sa mésaventure à sa maman qui n’a pas mis du temps pour informer toute la famille de la gravité des faits.



Par la suite, mis au parfum de ladite affaire, des pandores de la brigade de gendarmerie de Linguère se sont rendus sur les lieux pour procéder à l’arrestation des deux mis en cause S. Ba et B. Diallo.



En attendant la suite de l'enquête, les commentaires vont bon train dans le Djoloff