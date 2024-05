ÉCONOMIE - Touba a abrité l’édition 2024 de son Forum économique et social … La cité table sur 1.000 petites unités industrielles

Touba a fini d’abriter l’édition 2024 de son forum économique et social ( FEST en acronyme). Pour la troisième année consécutive, acteurs économiques et sociaux, autorités locales et partenaires ont partagé un moment d’échanges profonds.

Pour cette édition, les débats ont tourné autour du projet « Alkhidmat » qui est une panacée proposée par l’Agence Privée contre la Pauvreté et pour L'Emploi au Sénégal (APPLES) face aux difficiles conjonctures qui rendent davantage compliqué le défi de l’emploi à Touba et au-delà tout le Sénégal.

Pour la structure que pilote Abdallah Ndiaye, il s’agira de passer par la création de 1000 petites unités industrielles au niveau de chaque zone en promouvant la production et la commercialisation locale. L’expertise de « Indocorp » sera requise. L’Indien s’impose, selon les participants au forum, comme l’un des plus grands experts dans ce domaine. Ce projet prend en compte les spécificités de Touba dont la modicité des moyens à disposition chez l’essentiel des acteurs concernés.

La rencontre a été organisée sous le parrainage de la mairie de Touba et en collaboration de partenaires techniques et financiers comme Lekku-Fi. Dans son discours, le promoteur se dira certain que « les défis de l’emploi des jeunes et la lutte contre la pauvreté peuvent être relevés. Le maire de Touba, représenté par Mor Lô, saluera l’initiative avant d’inviter les populations à investir les unités industrielles pour atteindre l’émancipation économique souhaitée.