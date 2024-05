UCAD : les étudiants du CURI durcissent le ton

Les étudiants du centre universitaire de recherche et de formation aux technologies de l’internet (CURI) ont crié leur ras-le-bol, ce matin, dans l’enceinte de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces derniers se disent victime d’une injustice flagrante envers les étudiants du CURI. Interdits d’accès à l’Ucad 2 pour une conférence de presse, ils ont fait une déclaration avant de dénoncer le comportement de l’autorité supérieure de l’Ucad, en complicité avec les gardes de sécurité.



Le porte-parole du jour, Pape Makhtar Diène, ne comprend pas l’injustice exercée par la direction et le rectorat. Selon lui, la direction au lieu de faciliter l’accès à l’éducation et de favoriser la réussite des étudiants, a fait un choix déplorable qui mérite d’être condamné avec une grande fermeté. À ce sujet, cet étudiant fustige la manipulation contenue dans le système LMD avec la remise de diplôme et d'attestations non reconnues. Pour autant, Il est inacceptable après seulement deux années d’études que les portes de l’éducation soient brutalement fermées aux étudiants qui aspirent à un avenir meilleur. Face à cette injustice, ces étudiants exigent la satisfaction de quelques points dont l’application du système LMD professionnel, des machines et clés à connexion pour les nouveaux bacheliers et les étudiants qui sont au niveau de L1, des quotas de logements pédagogiques comme tout étudiant, l’amélioration du système éducatif qui devrait être plutôt pratique que théorique. Les étudiants de CURI témoignent leur solidarité aux étudiants affectés par cette décision.

Ses étudiants ont interpellé le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye et le ministre de l’Enseignement supérieur, le Dr Abdourahmane Diouf, sur l’injustice que subissent les étudiants du CURI.

Pour se faire entendre, ils ont lancé leur mot d’ordre en faisant un boycott total de tous les cours jusqu’à nouvel ordre.