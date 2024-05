Nécrologie: Décés de Mamadou Labo Ba, membre du CESE et Pére du Dirpub de l'AS

Mamadou Labo BA n'est plus! Le responsable de l'Apr dans la commune de Missirah par ailleurs Conseiller Économique, Social et Environnemental a rendu l'âme, ce mardi 7 Mai 2024. Il est le papa du Directeur de Publication du quotidien L’As et maire de la commune de Missirah, Amadou BA.



L’inhumation est prévue ce mercredi 8 Mai à Missirah . La rédaction de Dakaractu présente ses condoléances au Dirpub de l'AS et aux membres du CESE.