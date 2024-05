Taux de scolarisation : Les régions de Diourbel et Kaffrine, les « mauvais élèves » (Rapport Cour des Comptes 2018)

Dans son rapport de l’audit de la stratégie genre du programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence du secteur de l’éducation et de la formation, la Cour des Comptes a exploité le rapport national sur la situation de l’éducation (RNSE), 2018.







Ainsi, selon les tableaux parcourus, il est noté que le taux brut de scolarisation et indice de parité à l’élémentaire en 2018 la région de Kédougou caracole en tête du classement national avec 115.3% de garçons et 111.9% de filles pour un indice de parité de 0.9. Suivi de Ziguinchor pour 109.4% de garçons et 110.8% pour un indice de parité de 1.01.







C’est les régions de Diourbel (49,3% de garçons et 66,3% de filles pour un indice de parité de 1,34) et Kaffrine (39,7% de garçons et 55,3% de filles pour un indice de parité de 1.39) qui sont les dernières de la classe.







Et au moyen, c’est pratiquement les mêmes régions distinguées au primaire qui se font remarquer. La région de Ziguinchor porte l’étendeur avec 87,1% de garçons et 93,1% de filles et Dakar pour 59,1% de garçons et 69,0% de filles.







En outre, c’est la région de Kaffrine qui enregistre 20,3% de garçons et 22,3% de filles et la région de Diourbel pour 22,3% de garçons et 27.8% de filles qui ont les plus faibles taux.