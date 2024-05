Approvisionnement en eau potable : des perturbations annoncées par Sen‘Eau toute la semaine dans certains quartiers

Des travaux d’entretien des forages de Dakar se feront cette semaine allant du lundi 6 mai au samedi 10 mai 2024. Cette information vient d’un communiqué rendu public par la Sen’Eau.



L’objectif de ces travaux qui est d’améliorer la qualité du service, va entraîner « des perturbations dans la desserte en eau potable dans les zones qui sont desservies par les ouvrages concernés. »

Ces travaux vont impacter des localités telles HLM Grand Yoff et Keur Yoff pour la journée du lundi 06 mai, Nord Foire, Keur Damel, cité Léopold Sédar Senghor et Cité Mixta pour le Mardi 07 et Jeudi 09 mai et Sicap Foire, cité SOCABEG CICES, Foire, le vendredi 10 mai 2024.

« Pour chaque localité, la distribution reviendra progressivement à la normale le même jour dans la soirée.

Un dispositif de camions citernes sera déployé pour soulager les zones les plus impactées ».