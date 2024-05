Réponse à l’ASUTIC : « Où étiez-vous lorsque les présidents Wade et Macky nommaient les anciens directeurs ? » (Cadre ARTP et Pdt MONDIS)

Le président du mouvement pour la défense des intérêts des Sénégalais (MONDIS) et non moins cadre à l’ARTP sort de son silence pour brocarder l'association des utilisateurs des TIC (ASUTIC).

Pour cause, le décret de nomination de Dahirou Thiam directeur général de l’ARTP que l’ASUTIC a attaqué.



En réponse, ce cadre de l'Autorité les interpelle sur les précédentes nominations du DG. « Où étiez-vous lorsque les présidents Wade et Macky nommaient les anciens directeurs ? » contre-attaque Abdou Khadre Ndiaye.



En effet il tient à préciser que « l'ARTP a été créée en 2004 et non en 1996 et le nombre de benchmarks effectués par nos collègues de la sous-région est beaucoup plus parlant que les éléments enregistrés ces derniers temps sur la toile », contredit-il l’ASUTIC.



« Je tiens à préciser aux détracteurs du DG de l’ARTP que leur mission commandée est vouée à l’échec. L’ARTP est l'une des rares Autorités de référence mondiale pourvue de compétences recherchées et d'un leadership avéré au niveau des instances internationales. Raison pour laquelle, ces agents n'ont pas de temps à perdre pour des sottises ou à faire du tape à l’œil pour se faire remarquer par les nouveaux dirigeants », dénonce-t-il.



Pour rappel, l’ASUTIC a fait une sortie dans la presse pour dire que sur le fondement de dispositions légales et règlementaires non conformes aux textes communautaires, le Directeur Général de l’ARTP est non seulement nommé par décret, sans aucune procédure de recrutement par appel à candidature, mais pire encore, il est placé sous l’autorité du Président de la République, donc sous l’influence directe du pouvoir politique.